Политолог объяснил, почему Зеленский затягивает подписание мирного договора - РИА Новости, 16.02.2026
22:49 16.02.2026
Политолог объяснил, почему Зеленский затягивает подписание мирного договора
2026-02-16T22:49:00+03:00
2026-02-16T22:49:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
мирный план сша по украине
европа
россия
украина
европа
россия
Политолог объяснил, почему Зеленский затягивает подписание мирного договора

Кориненко: Зеленский затягивает с мирным договором, потому что зависит от ЕС

Владимир Зеленский
© REUTERS / Kuba Stezycki
Владимир Зеленский. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский затягивает подписание мирного договора по Украине, поскольку после этого окажется в безвыходной ситуации, кроме того, он зависит от мнения националистически настроенных групп в стране и своих европейских партнеров, поделился мнением с РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко.
По его словам, Зеленский находится под влиянием нескольких факторов, из-за которых он не может пойти на переговоры, затягивает их и не подписывает мирное соглашение.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
СМИ запаниковали из-за состояния Зеленского после случившегося на Украине
Вчера, 21:41
"Он оказался заложником и националистически настроенных групп, и своих европейских партнеров, и, в первую очередь, самого себя, когда в любом случае население будет недовольно любым миром, который будет подписан", - сказал Кориненко.
По его словам, несмотря на то, что прослойка радикалов малочисленна по сравнению с другим населением Украины, тем не менее, с 2014 года она влиятельна. "И с девятнадцатого года Зеленский предпринимал определенные шаги именно под нажимом этих националистически настроенных групп, которые оказывают давление и, наверное, грозят какой-то физической расправой", - пояснил политолог.
Второе препятствие для подписания мирного соглашения Кориненко видит в международных партнерах, в первую очередь, в Европе, которая снабжает Украину оружием. Он считает, что этот конфликт держит у власти "очень многих, у кого рейтинг 10-20%, как в самой Украине, так и в Евросоюзе", и благодаря запугиванию населения они удерживаются у руля.
"Более того, это огромные деньги, которые можно брать из бюджета, посылать на войну на Украину. Плюс огромные деньги тратятся на якобы борьбу с дезинформацией. И при этом это зачастую закрытые бюджеты. И, собственно говоря, за многое не спрашивают", - подчеркнул Кориненко.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Зеленский сделал громкое заявление о переговорах в Женеве
Вчера, 21:44
Политолог отметил, что третьим ключевым препятствием для подписания мира становится сам Зеленский, который при любом варианте мирного соглашения оказывается в безвыходном положении.
"Зеленский осознает, что в случае выборов и подписания мира с него могут спросить. То есть, в любом случае, при любом решении мирного соглашения он находится в патовой ситуации и его в чем-то обвинят", - пояснил эксперт.
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждения мира на Украине продолжатся 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер будут на встрече по урегулированию на Украине во вторник в Женеве.
В понедельник источник РИА Новости заявил, что на переговорах в Женеве по Украине планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования - как военных, так и политических и гуманитарных.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В Госдуме назвали мат Зеленского в адрес россиян агонией
Вчера, 16:26
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийМирный план США по УкраинеЕвропаРоссия
 
 
