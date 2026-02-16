Кишинев не ведет содержательный диалог с Приднестровьем, заявил Додон

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон в интервью РИА Новости отметил, что нынешние власти республики не ведут содержательного диалога с Приднестровьем.
"Нынешняя власть реальных шагов навстречу Приднестровью не делает: нет контактов, есть давление через энергетику и экономику, попытки добиться политических уступок. Я считаю, что нынешняя власть не заинтересована в реальной реинтеграции: это дополнительно около 200 тысяч граждан, которые, как правило, не голосуют ни за ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.), ни за Майю Санду. В Брюсселе сначала обсуждали сценарий движения Молдовы в ЕС без Приднестровья, сейчас говорят о единой стране, но Кишинёв внутри ничего для этого не делает. Это им невыгодно с точки зрения электоральной математики", - сказал Додон.
Додон оценил вероятность эскалации вокруг Приднестровья
14 февраля, 16:37
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
В настоящее время страны Запада и власти Молдавии во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации республики и стимулирования антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году.