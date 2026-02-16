Рейтинг@Mail.ru
Додон назвал возможный выход Молдавии из СНГ вредным
16.02.2026
Додон назвал возможный выход Молдавии из СНГ вредным
Додон назвал возможный выход Молдавии из СНГ вредным
Курс властей Молдавии на выход из соглашений СНГ несёт серьёзный экономический ущерб и не может быть компенсирован двусторонними договорами, заявил в интервью... РИА Новости, 16.02.2026
Додон назвал возможный выход Молдавии из СНГ вредным

Додон назвал курс Молдавии на выход из СНГ экономически вредным

Экс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Курс властей Молдавии на выход из соглашений СНГ несёт серьёзный экономический ущерб и не может быть компенсирован двусторонними договорами, заявил в интервью РИА Новости экс-президент страны, лидер партии социалистов Игорь Додон.
Глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил 19 января, что ведомство начало необходимые процедуры для полного выхода республики из Содружества после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ, а именно учредительного соглашения и приложения к нему, а также устава СНГ.
"Многие торговые, технические и транзитные механизмы Молдавии завязаны на площадке СНГ, а двусторонние договорённости не способны полностью заменить сложившуюся систему. Это экономически вредно. Очень много экономических механизмов завязано именно на площадке СНГ. Власть делает это не потому, что их кто‑то заставляет, а потому что они хотят понравиться своим кураторам. При смене власти Молдова обязательно вернётся к активному участию в этих форматах", - отметил Додон.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
Курс Санду может привести Молдавию к украинскому сценарию, заявил Додон
