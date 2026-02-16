Додон назвал возможный выход Молдавии из СНГ вредным

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Курс властей Молдавии на выход из соглашений СНГ несёт серьёзный экономический ущерб и не может быть компенсирован двусторонними договорами, заявил в интервью РИА Новости экс-президент страны, лидер партии социалистов Игорь Додон.
Глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил 19 января, что ведомство начало необходимые процедуры для полного выхода республики из Содружества после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ, а именно учредительного соглашения и приложения к нему, а также устава СНГ.
"Многие торговые, технические и транзитные механизмы Молдавии завязаны на площадке СНГ, а двусторонние договорённости не способны полностью заменить сложившуюся систему. Это экономически вредно. Очень много экономических механизмов завязано именно на площадке СНГ. Власть делает это не потому, что их кто‑то заставляет, а потому что они хотят понравиться своим кураторам. При смене власти Молдова обязательно вернётся к активному участию в этих форматах", - отметил Додон.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.