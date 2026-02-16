Додон назвал возможный выход Молдавии из СНГ вредным

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Курс властей Молдавии на выход из соглашений СНГ несёт серьёзный экономический ущерб и не может быть компенсирован двусторонними договорами, заявил в интервью РИА Новости экс-президент страны, лидер партии социалистов Игорь Додон.