Додон прокомментировал слова Санду об объединении с Румынией
Додон прокомментировал слова Санду об объединении с Румынией
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Заявление президента Молдавии Майи Санду о готовности поддержать на референдуме объединение с Румынией является элементом шантажа Евросоюза и попыткой компенсировать провал переговоров о вступлении в ЕС, заявил в интервью РИА Новости бывший глава республики, лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон, подчеркнув, что тема объединения используется как инструмент давления на Брюссель.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство.
"До конца прошлого года их электорату обещали начало переговоров с ЕС, но в декабре Брюссель фактически сказал: “Мы не готовы начинать переговоры с Санду”. Столкнувшись с этим отказом, она пытается использовать тему объединения с Румынией как инструмент шантажа Брюсселя: мол, если вы не даете ясный сигнал по интеграции в ЕС в обозримой перспективе, мы можем пойти по сценарию объединения и ликвидации молдавской государственности. Это политическая игра, которая не имеет ничего общего с реальными интересами граждан. Власти таким образом пытаются скрыть провалы во внутренней политике", - сказал экс-президент.