Курс Санду может привести Молдавию к украинскому сценарию, заявил Додон

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Политический курс правящей в Молдавии партии ПДС может привести страну к повторению конфликта по украинскому сценарию, заявил в интервью РИА Новости глава республики в 2015-2020 годах, лидер Партии социалистов Игорь Додон.

В стране закрыли многие неугодные Кишиневу СМИ, среди них "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и телеграм-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.