Курс Санду может привести Молдавию к украинскому сценарию, заявил Додон
05:58 16.02.2026 (обновлено: 06:07 16.02.2026)
Курс Санду может привести Молдавию к украинскому сценарию, заявил Додон
в мире, молдавия, украина, гагаузия, майя санду, игорь додон, евгения гуцул, россия
В мире, Молдавия, Украина, Гагаузия, Майя Санду, Игорь Додон, Евгения Гуцул, Россия
Игорь Додон. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Политический курс правящей в Молдавии партии ПДС может привести страну к повторению конфликта по украинскому сценарию, заявил в интервью РИА Новости глава республики в 2015-2020 годах, лидер Партии социалистов Игорь Додон.
"Меня больше всего волнует, чтобы молдавские власти, политики не повторили чужие ошибки. Потому что я вижу в Молдове элементы сценария, который уже был реализован на Украине: закрытие СМИ, запрет партий, давление на оппозицию, атаки на церковь", – сказал политик.
Отношения между Москвой и Кишиневом стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыли многие неугодные Кишиневу СМИ, среди них "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и телеграм-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.
