ВС России продвинулись в районе Доброполья, заявил Пушилин
ВС России продвинулись в районе Доброполья, заявил Пушилин - РИА Новости, 16.02.2026
ВС России продвинулись в районе Доброполья, заявил Пушилин
Вооруженные силы РФ продвинулись в районе населенного пункта Доброполья, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 16.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
доброполье (город)
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
доброполье (город)
донецкая народная республика
Новости
ru-RU
ВС России продвинулись в районе Доброполья, заявил Пушилин
Пушилин: ВС России продвинулись в направлении Доброполья