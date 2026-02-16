https://ria.ru/20260216/dnepr-2074667685.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 16.02.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 20 военных и три боевые бронемашины в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T12:57:00+03:00
2026-02-16T12:57:00+03:00
2026-02-16T13:02:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073596972_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_280f9cb1d1d07d6e6c1962b1add78cd1.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073596972_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_682481c4f7bfcce11f00c6608aecc335.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область
В мире, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила до 20 военных ВСУ