Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 16.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:57 16.02.2026 (обновлено: 13:02 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/dnepr-2074667685.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 16.02.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 20 военных и три боевые бронемашины в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T12:57:00+03:00
2026-02-16T13:02:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область
В мире, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

Группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила до 20 военных ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета пушки М-46 спецназа "Ахмат" на Сумском направлении
Боевая работа расчета пушки М-46 спецназа Ахмат на Сумском направлении - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета пушки М-46 спецназа "Ахмат" на Сумском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 20 военных и три боевые бронемашины в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Уничтожены до 20 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, склад материальных средств и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что группировкой "Днепр" было нанесено поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Веселянка, Григоровка и Орехов Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская область
 
 
