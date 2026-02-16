Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев рассказал, зачем Хиллари Клинтон использует тему Украины
23:52 16.02.2026
Дмитриев рассказал, зачем Хиллари Клинтон использует тему Украины
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что бывшая госсекретарь США... РИА Новости, 16.02.2026
Дмитриев рассказал, зачем Хиллари Клинтон использует тему Украины

Дмитриев: Клинтон использует тему Украину, надеясь избежать тюрьмы за фейки о РФ

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон использует тему Украины для отвлечения внимания, надеясь избежать тюремного наказания из-за ее фейков о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.
"Хиллари пытается использовать Украину для отвлечения внимания, чтобы не отправиться в тюрьму из-за ее мистификации с "Рашагейтом", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами якобы сговора президента США Дональда Трампа с Россией на выборах 2016 года. Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке.
Заголовок открываемого материала