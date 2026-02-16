МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Заявление премьера Дании Метте Фредериксен об ударах по России поразило профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена. Об этом он написал в соцсети X.
"Это ракеты НАТО, управляемые НАТО, которые атакуют цели, выбранные разведкой НАТО. Эти сумасшедшие спровоцируют новую мировую войну", — говорится в публикации.
Накануне Фредериксен на Мюнхенской конференции по безопасности призвала развязать руки Украине и предоставить оружие, необходимое для нанесения ударов по России.
При этом газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Лондон уже помогает Киеву с атаками на Россию. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что не существует какой-либо панацеи или волшебного оружия, которое позволит ВСУ изменить ситуацию на фронте.
