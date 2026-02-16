Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:50 16.02.2026 (обновлено: 09:18 16.02.2026)
Заявление премьера Дании об ударах по России поразило Запад
Заявление премьера Дании об ударах по России поразило Запад

Дизена поразило заявление премьера Дании Фредериксен об ударах по России

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© REUTERS / Yves Herman
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Заявление премьера Дании Метте Фредериксен об ударах по России поразило профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена. Об этом он написал в соцсети X.

"Это ракеты НАТО, управляемые НАТО, которые атакуют цели, выбранные разведкой НАТО. Эти сумасшедшие спровоцируют новую мировую войну", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В Германии забили тревогу из-за случившегося с Зеленским
09:15
Накануне Фредериксен на Мюнхенской конференции по безопасности призвала развязать руки Украине и предоставить оружие, необходимое для нанесения ударов по России.

При этом газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Лондон уже помогает Киеву с атаками на Россию. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что не существует какой-либо панацеи или волшебного оружия, которое позволит ВСУ изменить ситуацию на фронте.
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
"Они обманывают". На Западе раскрыли, что собираются сделать с Украиной
03:54
 
