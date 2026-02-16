В МИД рассказали о надежности диппочты

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Дипломатическая почта до сих пор выступает самой надежной гарантией безопасности при доставке важных документов, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента дипломатическо-курьерской связи МИД РФ Виктор Попов.

"Дипломатическая почта и сегодня продолжает оставаться самой надежной гарантией безопасности доставки важной документации", - сказал собеседник агентства.