В МИД рассказали о надежности диппочты
В МИД рассказали о надежности диппочты - РИА Новости, 16.02.2026
В МИД рассказали о надежности диппочты
Дипломатическая почта до сих пор выступает самой надежной гарантией безопасности при доставке важных документов, рассказал в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 16.02.2026
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Дипломатическая почта до сих пор выступает самой надежной гарантией безопасности при доставке важных документов, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента дипломатическо-курьерской связи МИД РФ Виктор Попов.
"Дипломатическая почта и сегодня продолжает оставаться самой надежной гарантией безопасности доставки важной документации", - сказал собеседник агентства.
При этом он отметил, что появление новых технологий вносит коррективы в работу дипломатических представительств.