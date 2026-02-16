В Челябинской области нашли тело девушки, пропавшей в начале февраля

ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Девятнадцатилетнюю девушку, которая ушла из дома в поселке Зауральский Челябинской области 2 февраля, нашли погибшей, в ходе ее поиска добровольцы прошли более 2200 километров, сообщает областной поисковый отряд "ЛизаАлерт".

По данным отряда, девушка ушла из дома 2 февраля и не вернулась.

"Поиск Овчинниковой Елизаветы Сергеевны завершён. К сожалению, девушка погибла. Она была найдена группой поисково-спасательного отряда "Легион-Спас" по задаче старшего на месте добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Салмана Галабейли", - говорится в сообщении

За время поиска добровольцами пройдено более 2200 километров, осмотрена территория площадью более 260 квадратных километров, в поисковых мероприятиях приняли участие около 400 человек, было выполнено свыше 180 задач, отмечается в сообщении.

В работе были задействованы беспилотные летательные аппараты, кинологические группы, группы на снегоходах, пешие и автомобильные группы, поясняется в сообщении.