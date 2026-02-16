Рейтинг@Mail.ru
В Челябинской области нашли тело девушки, пропавшей в начале февраля - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/devushka-2074720124.html
В Челябинской области нашли тело девушки, пропавшей в начале февраля
В Челябинской области нашли тело девушки, пропавшей в начале февраля - РИА Новости, 16.02.2026
В Челябинской области нашли тело девушки, пропавшей в начале февраля
Девятнадцатилетнюю девушку, которая ушла из дома в поселке Зауральский Челябинской области 2 февраля, нашли погибшей, в ходе ее поиска добровольцы прошли более... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T15:25:00+03:00
2026-02-16T15:25:00+03:00
происшествия
челябинская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074719690_0:39:958:578_1920x0_80_0_0_a70122a43fd7fffe5a7d0c4ec0dfe72f.jpg
https://ria.ru/20260214/kareliya-2074354568.html
https://ria.ru/20260216/krym-2074649320.html
челябинская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074719690_0:0:852:639_1920x0_80_0_0_b41e440148834afbd9e6511f5f62972a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинская область, россия
Происшествия, Челябинская область, Россия
В Челябинской области нашли тело девушки, пропавшей в начале февраля

В Челябинской области нашли мертвой пропавшую 2 февраля 19-летнюю девушку

© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Челябинской области/ВКонтактеПоиск Елизаветы Овчинниковой в Челябинской области
Поиск Елизаветы Овчинниковой в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Челябинской области/ВКонтакте
Поиск Елизаветы Овчинниковой в Челябинской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Девятнадцатилетнюю девушку, которая ушла из дома в поселке Зауральский Челябинской области 2 февраля, нашли погибшей, в ходе ее поиска добровольцы прошли более 2200 километров, сообщает областной поисковый отряд "ЛизаАлерт".
По данным отряда, девушка ушла из дома 2 февраля и не вернулась.
Наталья Простакова - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Волонтеры рассказали о поисках пропавшей в Карелии послушницы
14 февраля, 10:34
"Поиск Овчинниковой Елизаветы Сергеевны завершён. К сожалению, девушка погибла. Она была найдена группой поисково-спасательного отряда "Легион-Спас" по задаче старшего на месте добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Салмана Галабейли", - говорится в сообщении.
За время поиска добровольцами пройдено более 2200 километров, осмотрена территория площадью более 260 квадратных километров, в поисковых мероприятиях приняли участие около 400 человек, было выполнено свыше 180 задач, отмечается в сообщении.
В работе были задействованы беспилотные летательные аппараты, кинологические группы, группы на снегоходах, пешие и автомобильные группы, поясняется в сообщении.
По данным регионального СУСК, следственными органами расследуется уголовное дело по факту убийства (часть 1 статьи 105 УК РФ). После обнаружения тела назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти.
Поисково-спасательные работы в Азовском море - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Рыбаков, пропавших у берегов Крыма, ищут четвертый день, сообщили в МЧС
Вчера, 11:53
 
ПроисшествияЧелябинская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала