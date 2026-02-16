https://ria.ru/20260216/deputaty-2074780516.html
В Госдуме призвали проверить цены на продукты для блинов
В Госдуме призвали проверить цены на продукты для блинов - РИА Новости, 16.02.2026
В Госдуме призвали проверить цены на продукты для блинов
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Ярослав Самылин и вице-спикер ГД Владислав Даванков призвали проверить цены на продукты для блинов. РИА Новости, 16.02.2026
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Ярослав Самылин и вице-спикер ГД Владислав Даванков призвали проверить цены на продукты для блинов.
Соответствующее обращение на имя руководителя ФАС Максима Шаскольского имеется в распоряжении РИА Новости.
"Просим вас, уважаемый Максим Алексеевич, рассмотреть возможность проведения проверки ценообразования на основные ингредиенты для приготовления блинов на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства и, при выявлении нарушений, принять предусмотренные законодательством меры антимонопольного реагирования", - говорится в документе.
Депутаты считают целесообразным проведение комплексной проверки ценообразования на муку, молоко, яйца, сахар, сливочное и растительное масло, а также их производителей на предмет нарушений антимонопольного законодательства, ведь для миллионов российских семей данные продукты являются базовыми, а их резкое и одновременное удорожание объективно затрагивает широкий круг граждан.
Авторы обращения напомнили, что ФАС России
ранее уже указывала на необходимость контроля за торговыми наценками по социально значимым продовольственным товарам, а также проводила проверки в отношении производителей яиц, сахара и масла в связи с признаками согласованных действий и необоснованного роста цен, а в отдельных случаях выносились предупреждения о недопустимости установления монопольно высоких цен и возбуждались дела о нарушении антимонопольного законодательства.