Блины на столе с ягодами и вареньем. Архивное фото

Блины на столе с ягодами и вареньем

В Госдуме призвали проверить цены на продукты для блинов

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Ярослав Самылин и вице-спикер ГД Владислав Даванков призвали проверить цены на продукты для блинов.

Соответствующее обращение на имя руководителя ФАС Максима Шаскольского имеется в распоряжении РИА Новости.

"Просим вас, уважаемый Максим Алексеевич, рассмотреть возможность проведения проверки ценообразования на основные ингредиенты для приготовления блинов на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства и, при выявлении нарушений, принять предусмотренные законодательством меры антимонопольного реагирования", - говорится в документе.

Депутаты считают целесообразным проведение комплексной проверки ценообразования на муку, молоко, яйца, сахар, сливочное и растительное масло, а также их производителей на предмет нарушений антимонопольного законодательства, ведь для миллионов российских семей данные продукты являются базовыми, а их резкое и одновременное удорожание объективно затрагивает широкий круг граждан.