В Новошахтинске завели дело после смерти задержанного в отделе полиции

Как уточнил журналистам представитель областного главка МВД России, неоднократно судимый местный житель проник в чужое жилище, где, применив насилие к хозяйке, похитил у нее телефон и деньги. При задержании он оказал правоохранителям активное сопротивление. Для разбирательства он был доставлен в отдел внутренних дел, где ему стало плохо.