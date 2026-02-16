https://ria.ru/20260216/delo-2074805499.html
В Новошахтинске завели дело после смерти задержанного в отделе полиции
В Новошахтинске завели дело после смерти задержанного в отделе полиции - РИА Новости, 16.02.2026
В Новошахтинске завели дело после смерти задержанного в отделе полиции
Дело возбуждено после смерти задержанного, которому стало плохо в отделе полиции в Новошахтинске Ростовской области, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T21:15:00+03:00
2026-02-16T21:15:00+03:00
2026-02-16T21:15:00+03:00
происшествия
новошахтинск
россия
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474154_0:101:3280:1946_1920x0_80_0_0_b1057b4a822fcd0ecac3cfb9dcf46f5a.jpg
https://ria.ru/20260216/sk-2074698390.html
новошахтинск
россия
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474154_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_b09c07a7415bb5c95eafc539eb2debab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новошахтинск, россия, ростовская область
Происшествия, Новошахтинск, Россия, Ростовская область
В Новошахтинске завели дело после смерти задержанного в отделе полиции
В ростовском Новошахтинске завели дело после смерти задержанного в полиции
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 фев - РИА Новости. Дело возбуждено после смерти задержанного, которому стало плохо в отделе полиции в Новошахтинске Ростовской области, сообщает СУСК России по региону.
По данным ведомства, в отдел МВД России по городу Новошахтинск
был доставлен мужчина, подозреваемый в совершении преступления. Там его самочувствие резко ухудшилось, медики провели реанимацию. "Несмотря на усилия врачей, состояние мужчины продолжало ухудшаться, и впоследствии медики констатировали его смерть", - говорится в сообщении
.
Уголовное дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий.
Как уточнил журналистам представитель областного главка МВД России, неоднократно судимый местный житель проник в чужое жилище, где, применив насилие к хозяйке, похитил у нее телефон и деньги. При задержании он оказал правоохранителям активное сопротивление. Для разбирательства он был доставлен в отдел внутренних дел, где ему стало плохо.