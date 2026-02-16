Рейтинг@Mail.ru
16.02.2026

В Новошахтинске завели дело после смерти задержанного в отделе полиции
21:15 16.02.2026
В Новошахтинске завели дело после смерти задержанного в отделе полиции
Дело возбуждено после смерти задержанного, которому стало плохо в отделе полиции в Новошахтинске Ростовской области, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 16.02.2026
происшествия, новошахтинск, россия, ростовская область
Происшествия, Новошахтинск, Россия, Ростовская область
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 фев - РИА Новости. Дело возбуждено после смерти задержанного, которому стало плохо в отделе полиции в Новошахтинске Ростовской области, сообщает СУСК России по региону.
По данным ведомства, в отдел МВД России по городу Новошахтинск был доставлен мужчина, подозреваемый в совершении преступления. Там его самочувствие резко ухудшилось, медики провели реанимацию. "Несмотря на усилия врачей, состояние мужчины продолжало ухудшаться, и впоследствии медики констатировали его смерть", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий.
Как уточнил журналистам представитель областного главка МВД России, неоднократно судимый местный житель проник в чужое жилище, где, применив насилие к хозяйке, похитил у нее телефон и деньги. При задержании он оказал правоохранителям активное сопротивление. Для разбирательства он был доставлен в отдел внутренних дел, где ему стало плохо.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
СК обнаружил восемь случаев насилия над убитым под Калининградом мальчиком
