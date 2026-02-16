Российская делегация направилась в Женеву, сообщил источник

Отель "Интерконтиненталь" в Женеве, где 17-18 февраля пройдут переговоры представителей России, Украины и США

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским отправилась в Женеву на переговоры по Украине, сообщил РИА Новости источник.

« "Да", — ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.

По данным Flightradar24, в Женеву из аэропорта Внуково в 23:35 вылетел самолет Ил-96 специального летного отряда "Россия".

Встреча будет трехсторонней и пройдет в закрытом формате. В состав российской делегации входят более 20 человек, в том числе замглавы МИД Михаил Галузин. Швейцария оперативно выдала визы всем ее членам. Не исключаются двусторонние контакты с представителями Украины

Во время переговоров планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования — как военных, так и политических, гуманитарных. Может быть затронута и тема Запорожской АЭС

Делегации России, Украины и США встретятся 17-18 февраля. Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова. Он примет участие и в новой встрече.

Мирный процесс по Украине

мирного плана , предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы , Киева и Вашингтона. Тогда участники обсудили нерешенные вопросы, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".