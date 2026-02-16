Российская делегация направилась в Женеву, сообщил источник

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским отправилась в Женеву на переговоры по Украине, сообщил РИА Новости источник.
«
"Да", — ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.
По данным Flightradar24, в Женеву из аэропорта Внуково в 23:35 вылетел самолет Ил-96 специального летного отряда "Россия".
Во время переговоров планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования — как военных, так и политических, гуманитарных. Может быть затронута и тема Запорожской АЭС.
Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, президент Владимир Путин постоянно контактирует с переговорщиками и дает им инструкции. В Женеве также пройдут встречи рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Делегации России, Украины и США встретятся 17-18 февраля. Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова. Он примет участие и в новой встрече.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда участники обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
"Не поспоришь": в Киеве испугались решения России по переговорам
14 февраля, 05:08