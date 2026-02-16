Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал, когда российская делегация прилетит в Женеву - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:20 16.02.2026 (обновлено: 20:51 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/delegatsiya-2074799056.html
Источник рассказал, когда российская делегация прилетит в Женеву
Источник рассказал, когда российская делегация прилетит в Женеву - РИА Новости, 16.02.2026
Источник рассказал, когда российская делегация прилетит в Женеву
Российская делегация прибудет в Женеву, где пройдут переговоры по Украине, завтра утром, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T20:20:00+03:00
2026-02-16T20:51:00+03:00
россия
женева (город)
украина
в мире
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074785990_0:175:2675:1680_1920x0_80_0_0_4ec4ba31007b8bd0492f3533ff3e74e4.jpg
https://ria.ru/20260215/ukraina-2074563232.html
https://ria.ru/20260214/ukraina-2074331613.html
https://ria.ru/20260210/rossiya-2073319635.html
https://ria.ru/20260211/lavrov-2073612884.html
россия
женева (город)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074785990_0:41:2675:2047_1920x0_80_0_0_d762489343cb8c6dbee70b79c4a7bdd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, женева (город), украина, в мире, мирный план сша по украине
Россия, Женева (город), Украина, В мире, Мирный план США по Украине
Источник рассказал, когда российская делегация прилетит в Женеву

РИА Новости: российская делегация прилетит в Женеву рано утром во вторник

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОтель "Интерконтиненталь" в Женеве, где 17-18 февраля пройдут переговоры представителей России, Украины и США
Отель Интерконтиненталь в Женеве, где 17-18 февраля пройдут переговоры представителей России, Украины и США - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Отель "Интерконтиненталь" в Женеве, где 17-18 февраля пройдут переговоры представителей России, Украины и США
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 16 фев — РИА Новости. Российская делегация прибудет в Женеву, где пройдут переговоры по Украине, завтра утром, сообщил РИА Новости источник.
«
"Прилетит рано утром, около 6:00 по местному времени (8:00 мск. — Прим. ред.)", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Зеленский назвал приоритетную тему для Украины на трехсторонних переговорах
15 февраля, 21:31
Встреча будет трехсторонней и пройдет в закрытом формате. В состав российской делегации входят более 20 человек, в том числе помощник президента Владимир Мединский и замглавы МИД Михаил Галузин. Швейцария оперативно выдала визы всем ее членам. Не исключаются двусторонние контакты с представителями Украины.
Во время переговоров планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования — как военных, так и политических, гуманитарных. Может быть затронута и тема Запорожской АЭС.
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Не поспоришь": в Киеве испугались решения России по переговорам
14 февраля, 05:08
Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, президент Владимир Путин постоянно контактирует с переговорщиками и дает им инструкции. В Женеве также пройдут встречи рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Делегации Москвы, Киева и Вашингтона встретятся 17-18 февраля. Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова. Он примет участие и в новой встрече.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Россия резко усилила позицию в переговорах с США: торга по Украине не будет
10 февраля, 08:00

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда участники обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Эти понимания остаются на столе. Лавров о договоренностях по Украине в Анкоридже - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Лавров рассказал о подходе России к переговорам по Украине
11 февраля, 12:24
 
РоссияЖенева (город)УкраинаВ миреМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала