Источник рассказал, когда российская делегация прилетит в Женеву

ЖЕНЕВА, 16 фев — РИА Новости. Российская делегация прибудет в Женеву, где пройдут переговоры по Украине, завтра утром, сообщил РИА Новости источник.
«
"Прилетит рано утром, около 6:00 по местному времени (8:00 мск. — Прим. ред.)", — сказал он.
Встреча будет трехсторонней и пройдет в закрытом формате. В состав российской делегации входят более 20 человек, в том числе помощник президента Владимир Мединский и замглавы МИД Михаил Галузин. Швейцария оперативно выдала визы всем ее членам. Не исключаются двусторонние контакты с представителями Украины.
Во время переговоров планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования — как военных, так и политических, гуманитарных. Может быть затронута и тема Запорожской АЭС.
"Не поспоришь": в Киеве испугались решения России по переговорам
14 февраля, 05:08
Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, президент Владимир Путин постоянно контактирует с переговорщиками и дает им инструкции. В Женеве также пройдут встречи рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Делегации Москвы, Киева и Вашингтона встретятся 17-18 февраля. Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова. Он примет участие и в новой встрече.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда участники обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Лавров рассказал о подходе России к переговорам по Украине
11 февраля, 12:24