https://ria.ru/20260216/delegatsiya-2074711955.html
Источник: позиция США способствовала выдаче виз делегации России в Женеве
Источник: позиция США способствовала выдаче виз делегации России в Женеве - РИА Новости, 16.02.2026
Источник: позиция США способствовала выдаче виз делегации России в Женеве
Позиция США способствовала оперативной выдаче швейцарских виз делегации РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T14:55:00+03:00
2026-02-16T14:55:00+03:00
2026-02-16T14:55:00+03:00
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941530573_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_048d483ac01a262dc067485ed22b3a1a.jpg
https://ria.ru/20260216/ssha-2074674053.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941530573_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_53a0ec612bfc9d75e409e2b13b8e5293.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия
Источник: позиция США способствовала выдаче виз делегации России в Женеве
РИА Новости: позиция США способствовала оперативной выдаче виз делегации РФ