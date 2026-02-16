https://ria.ru/20260216/delegatsiya-2074707656.html
Источник раскрыл, сколько человек входит в состав делегации России в Женеве
Источник раскрыл, сколько человек входит в состав делегации России в Женеве
Более 20 человек входят в состав делегации России на переговорах по Украине в Женеве, сообщил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 16.02.2026
Источник раскрыл, сколько человек входит в состав делегации России в Женеве
