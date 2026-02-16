https://ria.ru/20260216/delegatsiya-2074662802.html
Состав российской делегации на переговорах в Женеве расширят
Состав российской делегации на переговорах в Женеве расширят - РИА Новости, 16.02.2026
Состав российской делегации на переговорах в Женеве расширят
Численность представителей России на переговорах по Украине в Женеве увеличат, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T12:42:00+03:00
2026-02-16T12:42:00+03:00
2026-02-16T18:41:00+03:00
женева (город)
россия
владимир мединский
дмитрий песков
украина
мирный план сша по украине
в мире
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:14:3309:1875_1920x0_80_0_0_d4227165d609e3e9a42830dd3442c84f.jpg
https://ria.ru/20260216/peregovory-2074641059.html
https://ria.ru/20260211/lavrov-2073612884.html
https://ria.ru/20260215/proval-2074477075.html
https://ria.ru/20260210/rossiya-2073319635.html
женева (город)
россия
украина
абу-даби
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_431:0:3162:2048_1920x0_80_0_0_2af1639879005e3bb618073e12235a24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
женева (город), россия, владимир мединский, дмитрий песков, украина, мирный план сша по украине, в мире, владимир путин, абу-даби, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, переговоры по украине в женеве — 2026
Женева (город), Россия, Владимир Мединский, Дмитрий Песков, Украина, Мирный план США по Украине, В мире, Владимир Путин, Абу-Даби, Российский фонд прямых инвестиций, Кирилл Дмитриев, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Состав российской делегации на переговорах в Женеве расширят
Песков: делегацию РФ на переговорах в Женеве расширят