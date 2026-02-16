Рейтинг@Mail.ru
Состав российской делегации на переговорах в Женеве расширят - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:42 16.02.2026 (обновлено: 18:41 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/delegatsiya-2074662802.html
Состав российской делегации на переговорах в Женеве расширят
Состав российской делегации на переговорах в Женеве расширят - РИА Новости, 16.02.2026
Состав российской делегации на переговорах в Женеве расширят
Численность представителей России на переговорах по Украине в Женеве увеличат, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T12:42:00+03:00
2026-02-16T18:41:00+03:00
женева (город)
россия
владимир мединский
дмитрий песков
украина
мирный план сша по украине
в мире
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:14:3309:1875_1920x0_80_0_0_d4227165d609e3e9a42830dd3442c84f.jpg
https://ria.ru/20260216/peregovory-2074641059.html
https://ria.ru/20260211/lavrov-2073612884.html
https://ria.ru/20260215/proval-2074477075.html
https://ria.ru/20260210/rossiya-2073319635.html
женева (город)
россия
украина
абу-даби
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_431:0:3162:2048_1920x0_80_0_0_2af1639879005e3bb618073e12235a24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
женева (город), россия, владимир мединский, дмитрий песков, украина, мирный план сша по украине, в мире, владимир путин, абу-даби, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, переговоры по украине в женеве — 2026
Женева (город), Россия, Владимир Мединский, Дмитрий Песков, Украина, Мирный план США по Украине, В мире, Владимир Путин, Абу-Даби, Российский фонд прямых инвестиций, Кирилл Дмитриев, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Состав российской делегации на переговорах в Женеве расширят

Песков: делегацию РФ на переговорах в Женеве расширят

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Флаги России и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Численность представителей России на переговорах по Украине в Женеве увеличат, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«

"Делегация будет расширена — в этот раз помимо (помощника президента Владимира. — Прим. ред.) Мединского там будет замминистра (иностранных дел Михаил. — Прим. ред.) Галузин и другие официальные лица", — рассказал он.

Женева - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Источник рассказал об основных темах переговоров по Украине в Женеве
Вчера, 11:23

Делегации Москвы, Киева и Вашингтона встретятся 17-18 февраля. Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игоря Костюкова, он примет участие и в новой встрече.

Песков уточнил, что президент Владимир Путин постоянно контактирует с переговорщиками и дает им инструкции. На встрече планируют обсудить ключевые вопросы, в том числе территориальные.
Эти понимания остаются на столе. Лавров о договоренностях по Украине в Анкоридже - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Лавров рассказал о подходе России к переговорам по Украине
11 февраля, 12:24
Мединский оставался во главе российской делегации и не участвовал в контактах в Абу-Даби, поскольку там речь шла о вопросах безопасности, которые касались военных, пояснил представитель Кремля.
В Женеве также пройдут встречи рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев, добавил пресс-секретарь президента.
Позднее источник сообщил РИА Новости, что в состав российской делегации входят более двадцати человек.
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Spiegel сообщил о провале переговоров в Мюнхене о финансировании Украины
15 февраля, 09:27

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда участники обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "157 на 157".

По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.

Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Россия резко усилила позицию в переговорах с США: торга по Украине не будет
10 февраля, 08:00
 
Женева (город)РоссияВладимир МединскийДмитрий ПесковУкраинаМирный план США по УкраинеВ миреВладимир ПутинАбу-ДабиРоссийский фонд прямых инвестицийКирилл ДмитриевПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала