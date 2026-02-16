Рейтинг@Mail.ru
Спасатели рассказали, как безопасно смотреть на горящее чучело на Масленицу - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:42 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/chuchelo-2074646567.html
Спасатели рассказали, как безопасно смотреть на горящее чучело на Масленицу
Спасатели рассказали, как безопасно смотреть на горящее чучело на Масленицу - РИА Новости, 16.02.2026
Спасатели рассказали, как безопасно смотреть на горящее чучело на Масленицу
Люди во время сжигания чучела зимы на Масленицы должны быть на расстоянии не менее 15 метров от огня, предупреждает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T11:42:00+03:00
2026-02-16T11:42:00+03:00
общество
мособлпожспас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1566061571_0:962:2047:2113_1920x0_80_0_0_4c109302a38022cf57e0e5e6cfb93d31.jpg
https://ria.ru/20260216/maslenitsa-2074636834.html
https://ria.ru/20260213/maslenichnaya-nedelya-2026-2074280480.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1566061571_0:770:2047:2305_1920x0_80_0_0_b06339bd335950f565631d22740f9e72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, мособлпожспас
Общество, Мособлпожспас
Спасатели рассказали, как безопасно смотреть на горящее чучело на Масленицу

"Мособлпожспас": смотреть на горящее чучело на Масленицу надо с 15 метров

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПразднование Масленицы в Суздале
Празднование Масленицы в Суздале - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Празднование Масленицы в Суздале. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Люди во время сжигания чучела зимы на Масленицы должны быть на расстоянии не менее 15 метров от огня, предупреждает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале.
"Оптимальное расстояние от чучела Масленицы до зрителей – не менее 15 метров. Особое внимание – детям: не оставляйте их без присмотра", - отмечается в сообщении.
Масленичные гуляния - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Как вы празднуете Масленицу?
Вчера, 11:15
Само место для сжигания чучела должно находиться на расстоянии не менее 50 метров от зданий, сооружений и других построек и обязательно должно быть оцеплено. В непосредственной близости от костра должны отсутствовать легковоспламеняющиеся предметы и находиться первичные средства пожаротушения.
"При сжигании чучела необходимо учитывать погодные условия: опасно пользоваться открытым огнем при сильном ветре, не рекомендуется использовать горючие жидкости. После окончания мероприятия необходимо убедиться в отсутствии горящих или тлеющих остатков чучела", - подчеркивает "Мособлпожспас".
Масленица – это многодневный народный праздник проводов зимы и встречи весны, с которым связан обычай печь блины, гуляния ряженых и другие языческие обряды. В 2026 году Масленицу будут отмечать с 16 по 22 февраля.
Презентация фестиваля Масленица в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Масленичная неделя 2026: даты, традиции и обычаи каждого дня
13 февраля, 19:52
 
ОбществоМособлпожспас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала