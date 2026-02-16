https://ria.ru/20260216/chuchelo-2074646567.html
Спасатели рассказали, как безопасно смотреть на горящее чучело на Масленицу
Спасатели рассказали, как безопасно смотреть на горящее чучело на Масленицу
Люди во время сжигания чучела зимы на Масленицы должны быть на расстоянии не менее 15 метров от огня, предупреждает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.02.2026
Спасатели рассказали, как безопасно смотреть на горящее чучело на Масленицу
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
Люди во время сжигания чучела зимы на Масленицы должны быть на расстоянии не менее 15 метров от огня, предупреждает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале
"Оптимальное расстояние от чучела Масленицы до зрителей – не менее 15 метров. Особое внимание – детям: не оставляйте их без присмотра", - отмечается в сообщении.
Само место для сжигания чучела должно находиться на расстоянии не менее 50 метров от зданий, сооружений и других построек и обязательно должно быть оцеплено. В непосредственной близости от костра должны отсутствовать легковоспламеняющиеся предметы и находиться первичные средства пожаротушения.
"При сжигании чучела необходимо учитывать погодные условия: опасно пользоваться открытым огнем при сильном ветре, не рекомендуется использовать горючие жидкости. После окончания мероприятия необходимо убедиться в отсутствии горящих или тлеющих остатков чучела", - подчеркивает "Мособлпожспас".
Масленица – это многодневный народный праздник проводов зимы и встречи весны, с которым связан обычай печь блины, гуляния ряженых и другие языческие обряды. В 2026 году Масленицу будут отмечать с 16 по 22 февраля.