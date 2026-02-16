Спасатели рассказали, как безопасно смотреть на горящее чучело на Масленицу

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Люди во время сжигания чучела зимы на Масленицы должны быть на расстоянии не менее 15 метров от огня, предупреждает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Люди во время сжигания чучела зимы на Масленицы должны быть на расстоянии не менее 15 метров от огня, предупреждает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале

"Оптимальное расстояние от чучела Масленицы до зрителей – не менее 15 метров. Особое внимание – детям: не оставляйте их без присмотра", - отмечается в сообщении.

Само место для сжигания чучела должно находиться на расстоянии не менее 50 метров от зданий, сооружений и других построек и обязательно должно быть оцеплено. В непосредственной близости от костра должны отсутствовать легковоспламеняющиеся предметы и находиться первичные средства пожаротушения.

"При сжигании чучела необходимо учитывать погодные условия: опасно пользоваться открытым огнем при сильном ветре, не рекомендуется использовать горючие жидкости. После окончания мероприятия необходимо убедиться в отсутствии горящих или тлеющих остатков чучела", - подчеркивает "Мособлпожспас".