Рейтинг@Mail.ru
Чипсы Doritos хотят зарегистрировать в России товарные знаки - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/chipsy-2074742541.html
Чипсы Doritos хотят зарегистрировать в России товарные знаки
Чипсы Doritos хотят зарегистрировать в России товарные знаки - РИА Новости, 16.02.2026
Чипсы Doritos хотят зарегистрировать в России товарные знаки
Ушедшая из России американская компания PepsiCo хочет зарегистрировать в России три товарных знака чипсов "Doritos", выяснило РИА Новости, изучив электронную... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T16:45:00+03:00
2026-02-16T16:45:00+03:00
россия
москва
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
pepsico, inc.
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577752283_0:0:3152:1774_1920x0_80_0_0_553dfabb4e02887aa6df9e85303d5f6e.jpg
https://ria.ru/20260213/rossija-2074079293.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577752283_242:0:2971:2047_1920x0_80_0_0_7711f429444b862d5a01254f9522f412.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), pepsico, inc., экономика
Россия, Москва, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), PepsiCo, Inc., Экономика
Чипсы Doritos хотят зарегистрировать в России товарные знаки

РИА Новости: чипсы Doritos хотят зарегистрировать в России товарные знаки

© Pixabay / Pixabay License/CounsellingЧипсы
Чипсы - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Pixabay / Pixabay License/Counselling
Чипсы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Ушедшая из России американская компания PepsiCo хочет зарегистрировать в России три товарных знака чипсов "Doritos", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Заявки на регистрацию были поданы в ведомство 5 февраля, в качестве заявителя указана компания "ПепсиКо".
Согласно документам, компания под данным названием хочет производить и продавать в России картофельные чипсы с разными вкусами и различные снеки.
PepsiCo Inc. является владельцем таких брендов, как Pepsi, Mirinda, 7up, Lay's, Cheetos, Doritos. История компании в России началась в 1959 году, когда напиток был представлен на выставке американской продукции в Москве.
Вывеска магазина Chanel - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Европейские люксовые дома моды массово регистрируют товарные знаки в России
13 февраля, 08:44
 
РоссияМоскваФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)PepsiCo, Inc.Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала