Суд в Москве огласит заочный приговор бизнесмену Чичваркину* - РИА Новости, 16.02.2026
00:25 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/chichvarkin-2074572883.html
Суд в Москве огласит заочный приговор бизнесмену Чичваркину*
Суд в Москве огласит заочный приговор бизнесмену Чичваркину* - РИА Новости, 16.02.2026
Суд в Москве огласит заочный приговор бизнесмену Чичваркину*
Дорогомиловский суд Москвы огласит заочный приговор в отношении предпринимателя Евгения Чичваркина* (признан иноагентом), сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T00:25:00+03:00
2026-02-16T00:25:00+03:00
россия
москва
киев
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153179/99/1531799955_0:0:4282:2409_1920x0_80_0_0_80a465dfa0ad2c2ee308d0d1c8201d1d.jpg
россия
москва
киев
россия, москва, киев, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Россия, Москва, Киев, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Суд в Москве огласит заочный приговор бизнесмену Чичваркину*

Суд огласит заочный приговор бизнесмену Чичваркину, обвиняемому в фейках

© AP Photo / Kirsty WigglesworthЕвгений Чичваркин*
Евгений Чичваркин* - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Евгений Чичваркин*. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы огласит заочный приговор в отношении предпринимателя Евгения Чичваркина* (признан иноагентом), сообщили РИА Новости в суде.
"Оглашение приговора назначено на 16 февраля, 9.45", - сказал собеседник агентства.
Блогер Илья Варламов* - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Суд отклонил жалобу блогера Варламова* на заочный срок за фейки о ВС России
9 февраля, 13:34
В ходе прений сторон государственное обвинение запросило для Чичваркина* наказание в виде девяти лет лишения свободы. Кроме того, прокурор потребовал назначить ему дополнительное наказание в виде запрета на администрирование интернет-ресурсов сроком на пять лет.
Следствие инкриминирует Чичваркину* преступление, предусмотренное пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). По данным следствия, в июле 2024 года, находясь за границей, он разместил в социальной сети пост, содержавший недостоверные сведения о действиях российской армии в ходе специальной военной операции. В частности, на одном из заседаний уточнялось, что речь идет о фейках относительно удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве.
Вторым эпизодом стало обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента). Как полагает следствие, Чичваркин, включенный в реестр иностранных агентов в 2022 году, опубликовал на видеохостинге ролик и текстовые комментарии без соответствующей маркировки, хотя ранее уже дважды привлекался к административной ответственности за подобные нарушения.
Предприниматель был заочно арестован, а также внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
Наручники - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Физика из Ленинградской области осудили на семь лет за фейки о ВС России
30 января, 15:50
 
РоссияМоскваКиевФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Происшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
