Чехия возобновила процесс выдачи ВНЖ беженцам с Украины

Правительство Чехии в марте 2025 года утвердило условия для получения беженцами с Украины долгосрочного вида на жительство (ВНЖ) в республике, одним из которых является годовой доход в размере не менее 440 тысяч крон (около 20 тысяч долларов). Сообщалось, что специальный вид на жительство смогут получить только те беженцы, кто имеет хорошую репутацию, прожил в Чехии с временной защитой не менее двух лет и не получал в последнее время гуманитарной помощи.