Чехия возобновила процесс выдачи ВНЖ беженцам с Украины - РИА Новости, 16.02.2026
18:55 16.02.2026
Чехия возобновила процесс выдачи ВНЖ беженцам с Украины
Чехия возобновила процесс выдачи ВНЖ беженцам с Украины
Чехия возобновила процесс выдачи ВНЖ беженцам с Украины
Правительство Чехии одобрило повторный запуск процесса для получения беженцами с Украины специального долгосрочного вида на жительство (ВНЖ) на пять лет в... РИА Новости, 16.02.2026
в мире
чехия
украина
В мире, Чехия, Украина
Чехия возобновила процесс выдачи ВНЖ беженцам с Украины

Чехия возобновила процесс выдачи ВНЖ на 5 лет для беженцев с Украины

© REUTERS / Petr Josek SnrФлаги Чехии и ЕС в Праге
Флаги Чехии и ЕС в Праге - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© REUTERS / Petr Josek Snr
Флаги Чехии и ЕС в Праге. Архивное фото
ПРАГА, 16 фев - РИА Новости. Правительство Чехии одобрило повторный запуск процесса для получения беженцами с Украины специального долгосрочного вида на жительство (ВНЖ) на пять лет в республике, следует из данных на сайте чешского кабмина.
"Правительство воспользуется возможностями, предоставленными законом… и в 2026 году запустит процесс, позволяющий обладателям временной защиты зарегистрироваться для получения особого долгосрочного вида на жительство", - говорится в сообщении на сайте чешского кабмина в понедельник.
Флаги Евросоюза и Чешской Республики - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Украина получила 4,4 миллиона снарядов от Чехии, сообщил президент страны
Вчера, 15:50
В пояснительной записке отмечается, что процесс будет запущен с апреля.
"На 1 января мы зарегистрировали в Чехии более 393 тысяч иностранцев с временной защитой. Более 180 тысяч из них работают и связаны с нашим рынком труда", - цитирует словацкое издание Novinky главу МВД республики Любомира Метнара.
По данным издания, такой вид специального ВНЖ, который открывает дорогу к получению постоянного вида на жительство в Чехии, в 2025 году получили порядка 16 тысяч беженцев с Украины.
Правительство Чехии в марте 2025 года утвердило условия для получения беженцами с Украины долгосрочного вида на жительство (ВНЖ) в республике, одним из которых является годовой доход в размере не менее 440 тысяч крон (около 20 тысяч долларов). Сообщалось, что специальный вид на жительство смогут получить только те беженцы, кто имеет хорошую репутацию, прожил в Чехии с временной защитой не менее двух лет и не получал в последнее время гуманитарной помощи.
В пересчете на численность собственного населения, Чехия приняла наибольшее среди всех стран число беженцев с Украины, этот показатель составлял 36 беженцев на 1 тысячу жителей Чехии.
Хиллари Клинтон - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Вице-премьер Чехии заставил нервничать Хиллари Клинтон в Мюнхене
15 февраля, 22:12
 
