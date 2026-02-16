CARCADE запускает программу лояльности на покупку транспорта с пробегом

МОСКВА, 16 фев – пресс-служба CARCADE. Лизинговая компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) объявляет о запуске программы лояльности для клиентов, приобретающих транспорт с пробегом из собственного парка компании, сообщает пресс-служба CARCADE.

Программа направлена на поддержку юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и развитие долгосрочного сотрудничества при формировании и обновлении автопарков представителей отечественного бизнеса.

Привилегии предоставляются в период с 09 февраля 2026 по 30 апреля 2026 года и распространяются на сделки, совершенные начиная с 01 января 2025 года. В рамках программы постоянные клиенты могут получить гарантированную и постоянную скидку до 15% от цены в каталоге при покупке транспорта с пробегом в зависимости от сегмента и объема приобретенной техники.

Для сегмента легковых автомобилей:

10% скидка - при покупке 10 транспортных средств (начиная с 11-го ТС);

15% скидка - при покупке 15 транспортных средств (начиная с 16-го ТС).

Для сегментов: легкий коммерческий транспорт, строительная техника, грузовой транспорт:

10% скидка - при покупке 7 транспортных средств (начиная с 8-го ТС);

15% скидка - при покупке 10 транспортных средств (начиная с 11-го ТС).

Скидка предоставляется на транспорт в наличии из собственного автопарка ООО "Каркаде". Она не суммируется с другими маркетинговыми акциями компании.

Актуальный перечень автомобилей и спецтехники с пробегом, участвующих в программе лояльности, представлен на сайте компании

CARCADE – финансовая организация, входящая в группу компаний "Газпромбанк Лизинг". Компания предоставляет услуги лизинга легковых, грузовых автомобилей и спецтехники. Клиенты CARCADE — более 200 тысяч предпринимателей и компаний, работающих в различных регионах России. За 29 лет работы на российском рынке CARCADE помогла своим клиентам приобрести более 350 тысяч автомобилей и сэкономить более 10 миллиардов рублей в рамках государственной программы льготного лизинга. Сегодня CARCADE имеет более 160 представительств по всей стране. Высокая скорость обслуживания, опции разработки персонального инвестиционного плана для каждого клиента, удобные онлайн-сервисы и качественное сопровождение помогают компании оставаться постоянным партнером для лизингополучателей.