Рейтинг@Mail.ru
CARCADE запускает программу лояльности на покупку транспорта с пробегом - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
10:00 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/carcade--2073917890.html
CARCADE запускает программу лояльности на покупку транспорта с пробегом
CARCADE запускает программу лояльности на покупку транспорта с пробегом - РИА Новости, 16.02.2026
CARCADE запускает программу лояльности на покупку транспорта с пробегом
Лизинговая компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) объявляет о запуске программы лояльности для клиентов, приобретающих транспорт с пробегом из... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T10:00:00+03:00
2026-02-16T10:00:00+03:00
россия
москва
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073916425_0:18:1000:581_1920x0_80_0_0_46b1616374d2d23dab56bdb9f2478de3.jpg
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073916425_63:0:903:630_1920x0_80_0_0_1799a5418b9d937585e4f32a219c0306.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, пресс-релизы
Россия, Москва, Пресс-релизы

CARCADE запускает программу лояльности на покупку транспорта с пробегом

© Фото : пресс-служба ООО "Каркаде"CARCADE запускает программу лояльности на покупку транспорта с пробегом
CARCADE запускает программу лояльности на покупку транспорта с пробегом - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : пресс-служба ООО "Каркаде"
CARCADE запускает программу лояльности на покупку транспорта с пробегом
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев – пресс-служба CARCADE. Лизинговая компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) объявляет о запуске программы лояльности для клиентов, приобретающих транспорт с пробегом из собственного парка компании, сообщает пресс-служба CARCADE.
Программа направлена на поддержку юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и развитие долгосрочного сотрудничества при формировании и обновлении автопарков представителей отечественного бизнеса.
Привилегии предоставляются в период с 09 февраля 2026 по 30 апреля 2026 года и распространяются на сделки, совершенные начиная с 01 января 2025 года. В рамках программы постоянные клиенты могут получить гарантированную и постоянную скидку до 15% от цены в каталоге при покупке транспорта с пробегом в зависимости от сегмента и объема приобретенной техники.
Для сегмента легковых автомобилей:
  • 10% скидка - при покупке 10 транспортных средств (начиная с 11-го ТС);
  • 15% скидка - при покупке 15 транспортных средств (начиная с 16-го ТС).
Для сегментов: легкий коммерческий транспорт, строительная техника, грузовой транспорт:
  • 10% скидка - при покупке 7 транспортных средств (начиная с 8-го ТС);
  • 15% скидка - при покупке 10 транспортных средств (начиная с 11-го ТС).
Скидка предоставляется на транспорт в наличии из собственного автопарка ООО "Каркаде". Она не суммируется с другими маркетинговыми акциями компании.
Актуальный перечень автомобилей и спецтехники с пробегом, участвующих в программе лояльности, представлен на сайте компании.
CARCADE – финансовая организация, входящая в группу компаний "Газпромбанк Лизинг". Компания предоставляет услуги лизинга легковых, грузовых автомобилей и спецтехники. Клиенты CARCADE — более 200 тысяч предпринимателей и компаний, работающих в различных регионах России. За 29 лет работы на российском рынке CARCADE помогла своим клиентам приобрести более 350 тысяч автомобилей и сэкономить более 10 миллиардов рублей в рамках государственной программы льготного лизинга. Сегодня CARCADE имеет более 160 представительств по всей стране. Высокая скорость обслуживания, опции разработки персонального инвестиционного плана для каждого клиента, удобные онлайн-сервисы и качественное сопровождение помогают компании оставаться постоянным партнером для лизингополучателей.
Реклама, ООО "Каркаде", ИНН 3905019765 , erid: F7NfYUJCUneTUxGtFNwA, ОГРН: 1023900586181 236022, Калининградская обл., г. Калининград, Проспект Мира 81
 
РоссияМоскваПресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала