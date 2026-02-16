Рейтинг@Mail.ru
Бурятский Дед Мороз рассказал, как добиться мира во всем мире - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:11 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/buryatiya-2074587328.html
Бурятский Дед Мороз рассказал, как добиться мира во всем мире
Бурятский Дед Мороз рассказал, как добиться мира во всем мире - РИА Новости, 16.02.2026
Бурятский Дед Мороз рассказал, как добиться мира во всем мире
Добиться мира во всем мире можно, если каждый будет стремиться к нему, жить с хорошими помыслами и деяниями, рассказал РИА Новости бурятский Дед Мороз Сагаан... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T05:11:00+03:00
2026-02-16T05:11:00+03:00
дед мороз
общество
республика бурятия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056100699_0:132:3174:1917_1920x0_80_0_0_7c86f75801b7afc4b155fbf158789c97.jpg
https://ria.ru/20260213/zhizn-2074070909.html
https://ria.ru/20260124/moroz-2070017403.html
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056100699_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_b27049e7550d63659699328bd01e0dac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дед мороз, общество, республика бурятия
Дед Мороз, Общество, Республика Бурятия
Бурятский Дед Мороз рассказал, как добиться мира во всем мире

Сагаан Үбгэн рассказал, как добиться мира во всем мире

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСагаан Убгэн (Республика Бурятия)
Сагаан Убгэн (Республика Бурятия) - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Сагаан Убгэн (Республика Бурятия). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УЛАН-УДЭ, 16 фев - РИА Новости. Добиться мира во всем мире можно, если каждый будет стремиться к нему, жить с хорошими помыслами и деяниями, рассказал РИА Новости бурятский Дед Мороз Сагаан Убгэн (Белый старец).
Вера в Белого старца появилась в древние времена - примерно 2,5 тысячи лет назад. Он - хранитель местности, покровитель семейного благополучия, дарующий богатство и долголетие, и старше российского Деда Мороза примерно на 800 лет. С приходом буддизма Сагаан Үбгэн стал буддийским божеством. Без его фигуры не обходится празднование Сагаалгана - буддийского Нового года, который в этом году наступит 18 февраля.
Белый старец Сагаан Убгэн из Бурятии - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Бурятский Дед Мороз рассказал, что нужно, чтобы жизнь становилась лучше
13 февраля, 06:17
"Каждому из нас нужно стремиться к миру во всем мире. Если каждый будет жить с хорошими помыслами и деяниями, обязательно наступит мир, и это не утопия. Нам всем нужно жить с верой в светлое будущее. Верю, что в мире победит благоразумие, а зло с корнем уйдет", - сказал он.
Сагаалган - один из наиболее важных праздников монголоязычных народов, который приурочен к началу Нового года по старинному монгольскому лунному календарю.
Название "Сагаалган" произошло от слова "сагаан", что означает "белый". Белый цвет у монголоязычных народов связан с символом добра, счастья, благополучия, честности и чистоты. В буддийской традиции празднование Нового года приходится в разные годы на период между концом января и серединой марта, на первое весеннее новолуние по лунному календарю. Дату встречи Нового года по лунному календарю ежегодно высчитывают по астрологическим таблицам. Из-за их различий в разных странах эти даты могут не совпадать.
Шаманский обряд в Иркутске - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Бурятский Дед Мороз рассказал, как загадать ему желание
24 января, 05:46
 
Дед МорозОбществоРеспублика Бурятия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала