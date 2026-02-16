Бурятский Дед Мороз рассказал, как добиться мира во всем мире

УЛАН-УДЭ, 16 фев - РИА Новости. Добиться мира во всем мире можно, если каждый будет стремиться к нему, жить с хорошими помыслами и деяниями, рассказал РИА Новости бурятский Дед Мороз Сагаан Убгэн (Белый старец).

Вера в Белого старца появилась в древние времена - примерно 2,5 тысячи лет назад. Он - хранитель местности, покровитель семейного благополучия, дарующий богатство и долголетие, и старше российского Деда Мороза примерно на 800 лет. С приходом буддизма Сагаан Үбгэн стал буддийским божеством. Без его фигуры не обходится празднование Сагаалгана - буддийского Нового года, который в этом году наступит 18 февраля.

"Каждому из нас нужно стремиться к миру во всем мире. Если каждый будет жить с хорошими помыслами и деяниями, обязательно наступит мир, и это не утопия. Нам всем нужно жить с верой в светлое будущее. Верю, что в мире победит благоразумие, а зло с корнем уйдет", - сказал он.

Сагаалган - один из наиболее важных праздников монголоязычных народов, который приурочен к началу Нового года по старинному монгольскому лунному календарю.