В Брянской области объявлена опасность атаки БПЛА
В Брянской области объявлена опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 16.02.2026
В Брянской области объявлена опасность атаки БПЛА
Беспилотная опасность объявлена в Брянской области, сообщает губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T23:46:00+03:00
2026-02-16T23:46:00+03:00
2026-02-16T23:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
брянская область
Новости
ru-RU
