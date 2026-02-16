Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области объявлена опасность атаки БПЛА
Специальная военная операция на Украине
 
23:46 16.02.2026
В Брянской области объявлена опасность атаки БПЛА
В Брянской области объявлена опасность атаки БПЛА
Беспилотная опасность объявлена в Брянской области, сообщает губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 16.02.2026
брянская область, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Брянской области, сообщает губернатор Александр Богомаз.
"Внимание! На территории Брянской области! Беспилотная опасность!" - написал он в Telegram-канале.
Губернатор призвал горожан по возможности оставаться дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а также не подходить к окнам.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Над Брянской областью за сутки уничтожили 229 беспилотников
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр Богомаз
 
 
