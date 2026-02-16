Британия сократит расходы на гумпомощь ради милитаризации, пишет FT

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне

ЛОНДОН, 16 фев - РИА Новости. Власти Великобритании сократят расходы на иностранную гуманитарную помощь в 2026-2027 годах на 27% по сравнению с 2024-2025 годами, чтобы увеличить расходы на оборону, сообщает издание Financial Times со ссылкой на аналитическую компанию "Центр глобального развития" (CGD).

Власти Великобритании ранее объявили о планах сократить расходы на гуманитарную помощь другим странам с 0,5% до 0,3% ВВП.

"Великобритания сократит гуманитарную помощь другим государствам примерно на 27% в 2026-2027 годах по сравнению с 2024-2025 годами", - пишет издание.

По информации газеты, уменьшение расходов на иностранную помощь в Великобритании станет самым резким среди стран "Большой семерки". Так, сокращение гуманитарной помощи США за этот же период ожидается на уровне 23%.

"Сокращение расходов было объявлено, чтобы обеспечить дополнительное финансирование обороны начиная с 2027 года", - говорится в статье.

Газета отмечает, что снижение объемов помощи может стать особенно постыдным для правительства Лейбористов, которые исторически выступали за их увеличение.

Сравнивая ситуации в США и Великобритании, руководитель программы "Европа" в CGD Иэн Митчелл отметил, что в Соединенных Штатах конгрессу удалось значительно смягчить урезание бюджета на гуманитарную помощь, предложенное администрацией президента Дональда Трампа

"Для сравнения, мы практически не видели сопротивления в британском парламенте, однако, как только сокращение расходов станет реальностью, мы можем ожидать больше оппозиционных высказываний", - сказал Митчелл, чьи слова приводит Financial Times.