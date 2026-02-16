Рейтинг@Mail.ru
Британия сократит расходы на гумпомощь ради милитаризации, пишет FT
10:26 16.02.2026
Британия сократит расходы на гумпомощь ради милитаризации, пишет FT
Британия сократит расходы на гумпомощь ради милитаризации, пишет FT - РИА Новости, 16.02.2026
Британия сократит расходы на гумпомощь ради милитаризации, пишет FT
Власти Великобритании сократят расходы на иностранную гуманитарную помощь в 2026-2027 годах на 27% по сравнению с 2024-2025 годами, чтобы увеличить расходы на... РИА Новости, 16.02.2026
в мире
великобритания
сша
дональд трамп
великобритания
сша
Новости
великобритания, сша, дональд трамп
В мире, Великобритания, США, Дональд Трамп
Британия сократит расходы на гумпомощь ради милитаризации, пишет FT

FT: Британия сократит расходы на гумпомощь на 27% ради милитаризации

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 16 фев - РИА Новости. Власти Великобритании сократят расходы на иностранную гуманитарную помощь в 2026-2027 годах на 27% по сравнению с 2024-2025 годами, чтобы увеличить расходы на оборону, сообщает издание Financial Times со ссылкой на аналитическую компанию "Центр глобального развития" (CGD).
Власти Великобритании ранее объявили о планах сократить расходы на гуманитарную помощь другим странам с 0,5% до 0,3% ВВП.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Рютте рассказал, куда милитаризация Германии ведет Европу
13 февраля, 13:55
"Великобритания сократит гуманитарную помощь другим государствам примерно на 27% в 2026-2027 годах по сравнению с 2024-2025 годами", - пишет издание.
По информации газеты, уменьшение расходов на иностранную помощь в Великобритании станет самым резким среди стран "Большой семерки". Так, сокращение гуманитарной помощи США за этот же период ожидается на уровне 23%.
"Сокращение расходов было объявлено, чтобы обеспечить дополнительное финансирование обороны начиная с 2027 года", - говорится в статье.
Газета отмечает, что снижение объемов помощи может стать особенно постыдным для правительства Лейбористов, которые исторически выступали за их увеличение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Милитаризация Японии должна вернуть ей независимость
10 февраля, 08:00
Сравнивая ситуации в США и Великобритании, руководитель программы "Европа" в CGD Иэн Митчелл отметил, что в Соединенных Штатах конгрессу удалось значительно смягчить урезание бюджета на гуманитарную помощь, предложенное администрацией президента Дональда Трампа.
"Для сравнения, мы практически не видели сопротивления в британском парламенте, однако, как только сокращение расходов станет реальностью, мы можем ожидать больше оппозиционных высказываний", - сказал Митчелл, чьи слова приводит Financial Times.
В материале газеты отмечается, что в анализ не включены расходы Великобритании на размещение просителей убежища.
Финский флаг - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Россия примет меры на фоне милитаризации Финляндии, заявил посол
14 февраля, 15:51
 
