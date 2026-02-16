Рейтинг@Mail.ru
02:12 16.02.2026 (обновлено: 07:08 16.02.2026)
Стармер попросит одобрение парламента на запрет соцсетей для детей
Стармер попросит одобрение парламента на запрет соцсетей для детей
© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер . Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что запросит у британского парламента дополнительные полномочия для ограничения использования соцсетей детьми и подростками, следует из публикации на сайте чиновника.
"Мы пойдем в парламент за новыми полномочиями... Они могут включать в себя: установление минимального возраста для использования социальных сетей... Ограничение доступа к VPN для детей", - заявил Стармер в сообщении на сайте.
Британский премьер также заявил, что соцсети вредят устойчивости внимания детей, их уверенности в себе, а также ментальному здоровью.
В январе этого года правительство Великобритании сообщало, что проведет консультации по ограничению использования соцсетей детьми и подростками и усилит контроль над запретом использования смартфонов в школах.
Газета Guardian 13 января сообщила, что Стармер рассматривает возможность запрета на использование соцсетей детьми и подростками младше 16 лет.
Газета Times пишет, что доступ к соцсетям могут ограничить уже в этом году. Сообщается, что правительство Великобритании может представить нововведения после окончания консультаций этим летом.
Меры по ограничению доступа могут включать в себя: запрет на использование соцсетей лицам, младше 16 лет; введение временных ограничений на использование телефонов; запрет на особенности приложений, вызывающие зависимость.
"Вопрос не в том, примем ли мы дальнейшие меры, а в том, какие меры будут приняты", - заявил газете источник в британском правительстве.
В январе этого года правительство Великобритании сообщало, что проведет консультации по ограничению использования соцсетей детьми и подростками и усилит контроль над запретом использования смартфонов в школах.
Правительство Австралии с 10 декабря 2025 года ввело запрет на использование стриминговой платформы Twitch для лиц младше 16 лет. Аналогичные ограничения будут введены в Австралии и в отношении других крупных соцсетей.
В последнее время все больше стран пытаются ограничить влияние соцсетей на подрастающее поколение. В октябре агентство Франс Пресс со ссылкой на премьера Дании Метте Фредериксен передавало, что власти планируют запретить детям до 15 лет пользоваться социальными сетями. Агентство Блумберг ранее передавало, что Франция, Испания и Греция собираются ввести обязательные возрастные ограничения для пользователей соцсетей. О возможном введении возрастных ограничений для пользователей соцсетей заявляли также в Турции.
В миреВеликобританияАвстралияДанияКир СтармерМетте Фредериксен
 
 
