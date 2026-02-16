Стармер попросит одобрение парламента на запрет соцсетей для детей

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что запросит у британского парламента дополнительные полномочия для ограничения использования соцсетей детьми и подростками, следует из Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что запросит у британского парламента дополнительные полномочия для ограничения использования соцсетей детьми и подростками, следует из публикации на сайте чиновника.

"Мы пойдем в парламент за новыми полномочиями... Они могут включать в себя: установление минимального возраста для использования социальных сетей... Ограничение доступа к VPN для детей", - заявил Стармер в сообщении на сайте.

Британский премьер также заявил, что соцсети вредят устойчивости внимания детей, их уверенности в себе, а также ментальному здоровью.

В январе этого года правительство Великобритании сообщало, что проведет консультации по ограничению использования соцсетей детьми и подростками и усилит контроль над запретом использования смартфонов в школах.

Газета Guardian 13 января сообщила, что Стармер рассматривает возможность запрета на использование соцсетей детьми и подростками младше 16 лет.

Газета Times пишет, что доступ к соцсетям могут ограничить уже в этом году. Сообщается, что правительство Великобритании может представить нововведения после окончания консультаций этим летом.

Меры по ограничению доступа могут включать в себя: запрет на использование соцсетей лицам, младше 16 лет; введение временных ограничений на использование телефонов; запрет на особенности приложений, вызывающие зависимость.

"Вопрос не в том, примем ли мы дальнейшие меры, а в том, какие меры будут приняты", - заявил газете источник в британском правительстве.

Правительство Австралии с 10 декабря 2025 года ввело запрет на использование стриминговой платформы Twitch для лиц младше 16 лет. Аналогичные ограничения будут введены в Австралии и в отношении других крупных соцсетей.