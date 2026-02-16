https://ria.ru/20260216/bpla-2074651497.html
Над Брянской областью за сутки уничтожили 229 беспилотников
Над Брянской областью за сутки уничтожили 229 беспилотников
Над Брянской областью за сутки уничтожили 229 беспилотников
Подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневые группы бригады "БАРС - Брянск" и спецподразделения Росгвардии уничтожили 229 БПЛА над территорией Брянской...
брянская область
Над Брянской областью за сутки уничтожили 229 беспилотников
Богомаз: за сутки над Брянской областью уничтожены 229 БПЛА