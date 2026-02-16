Рейтинг@Mail.ru
Над Брянской областью за сутки уничтожили 229 беспилотников - РИА Новости, 16.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:01 16.02.2026 (обновлено: 12:02 16.02.2026)
Над Брянской областью за сутки уничтожили 229 беспилотников
Над Брянской областью за сутки уничтожили 229 беспилотников
Подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневые группы бригады "БАРС - Брянск" и спецподразделения Росгвардии уничтожили 229 БПЛА над территорией Брянской... РИА Новости, 16.02.2026
Над Брянской областью за сутки уничтожили 229 беспилотников

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
ТУЛА, 16 фев - РИА Новости. Подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневые группы бригады "БАРС - Брянск" и спецподразделения Росгвардии уничтожили 229 БПЛА над территорией Брянской области за сутки, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Всего с 08.00 утра 15 февраля над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС - Брянск", спецподразделениями Росгвардии по Брянской области было уничтожено 229 вражеских БПЛА", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Богомаз: атака ВСУ на Брянскую область стала самой мощной за все время
