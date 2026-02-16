Рейтинг@Mail.ru
Россиянка, застрявшая в Южной Корее из-за долга, начала выходить из комы - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 16.02.2026 (обновлено: 14:42 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/bolnitsa-2074695433.html
Россиянка, застрявшая в Южной Корее из-за долга, начала выходить из комы
Россиянка, застрявшая в Южной Корее из-за долга, начала выходить из комы - РИА Новости, 16.02.2026
Россиянка, застрявшая в Южной Корее из-за долга, начала выходить из комы
Застрявшая в Южной Кореи из-за огромных долгов больнице россиянка Татьяна Коновалова постепенно выходит из комы, из реанимации ее перевели в общую палату,... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T14:00:00+03:00
2026-02-16T14:42:00+03:00
южная корея
москва
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022310566_0:0:1870:1052_1920x0_80_0_0_d1ffc1e9ed2128df325e3dff84ed6a0f.jpg
https://ria.ru/20260208/pasport-2072999695.html
https://ria.ru/20260206/rossiyanka-2072767166.html
южная корея
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022310566_215:0:1618:1052_1920x0_80_0_0_2fd301e1f7caf69162866de4de6401f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
южная корея, москва, россия, в мире
Южная Корея, Москва, Россия, В мире
Россиянка, застрявшая в Южной Корее из-за долга, начала выходить из комы

Россиянка, застрявшая в больнице Южной Кореи, начала выходить из комы

© AP Photo / Lee Jin-manАвтомобили полиции и скорой помощи в Южной Корее
Автомобили полиции и скорой помощи в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Lee Jin-man
Автомобили полиции и скорой помощи в Южной Корее. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Застрявшая в Южной Кореи из-за огромных долгов больнице россиянка Татьяна Коновалова постепенно выходит из комы, из реанимации ее перевели в общую палату, рассказала РИА Новости дочь женщины Евгения Коновалова.
Ранее Евгения сообщила РИА Новости, что ее мать Татьяна Коновалова, 77-летняя пенсионерка из Москвы, перенесла инсульт в туристической поездке по Южной Корее, после чего находилась в искусственной коме. Её семья не могла организовать медицинскую эвакуацию в РФ из-за долга за лечение в местной больнице, который составлял 90 миллионов вон (порядка 62 тысячи долларов). В связи с этим дочь пенсионерки была вынуждена организовать сбор средств. Ранее она рассказала РИА Новости, что весь долг на данный момент оплачен.
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Приехавшая в Милан россиянка рассказала, что у нее украли загранпаспорт
8 февраля, 12:46
"В пятницу маму перевели из реанимации в общую палату. Я вижу, что она постепенно выходит из комы", - сказала собеседница агентства.
Тем не менее, говорить Татьяна все еще не может.
"Она не может еще говорить, но по взгляду вижу, что она узнает меня и понимает. Я задаю ей вопросы и прошу пожать мне руку, если она поняла - и она пожимает", - рассказала дочь женщины.
Празднование Дня Государственного флага - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Россиянка, освобожденная из колл-центра в Мьянме, вернулась в Екатеринбург
6 февраля, 18:00
 
Южная КореяМоскваРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала