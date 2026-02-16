Россиянка, застрявшая в Южной Корее из-за долга, начала выходить из комы

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Застрявшая в Южной Кореи из-за огромных долгов больнице россиянка Татьяна Коновалова постепенно выходит из комы, из реанимации ее перевели в общую палату, рассказала РИА Новости дочь женщины Евгения Коновалова.

Ранее Евгения сообщила РИА Новости, что ее мать Татьяна Коновалова, 77-летняя пенсионерка из Москвы , перенесла инсульт в туристической поездке по Южной Корее , после чего находилась в искусственной коме. Её семья не могла организовать медицинскую эвакуацию в РФ из-за долга за лечение в местной больнице, который составлял 90 миллионов вон (порядка 62 тысячи долларов). В связи с этим дочь пенсионерки была вынуждена организовать сбор средств. Ранее она рассказала РИА Новости, что весь долг на данный момент оплачен.

"В пятницу маму перевели из реанимации в общую палату. Я вижу, что она постепенно выходит из комы", - сказала собеседница агентства.

Тем не менее, говорить Татьяна все еще не может.