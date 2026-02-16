https://ria.ru/20260216/bodajbo-2074591916.html
В Бодайбо восстановили тепло в 91 доме
В Бодайбо восстановили тепло в 91 доме
В Бодайбо восстановили тепло в 91 доме
Восстановительные работы продолжаются в Бодайбо после коммунальной аварии на теплосетях, к вечеру воскресенья в городе восстановлено тепло в 91 доме
В Бодайбо восстановили тепло в 91 доме
В Бодайбо после аварии на теплосетях восстановили тепло в 91 доме
ИРКУТСК, 16 фев - РИА Новости. Восстановительные работы продолжаются в Бодайбо после коммунальной аварии на теплосетях, к вечеру воскресенья в городе восстановлено тепло в 91 доме, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев.
В Бодайбо
из-за коммунальной аварии - промерзания водовода - 30 января были остановлены четыре котельные. Без тепла и воды остались более 160 домов, где проживают свыше 1,3 тысячи человек, и две школы. Указом губернатора в Приангарье введен режим ЧС регионального уровня. На 14 февраля к теплу было подключено 78 жилых домов.
"Итоги работы в зоне ЧС, в Бодайбо, за 15 февраля. За сутки к сетям теплоснабжения 13 жилых домов: два многоквартирных дома, 10 домов блокированной застройки и один индивидуальный жилой дом. В них проживает 65 человек, в том числе 20 детей. Всего нарастающим итогом подключено 91 жилой дом", - написал Кобзев
в Telegram-канале
.
Также теплом обеспечены средняя общеобразовательная школа №3 и коррекционная школа.
Глава региона отметил, что часть домов переводится на электроотопление. Работы проводят бригады "Байкальской энергетической компании" холдинга Эн+ и АО "Витимэнерго".