В Бодайбо восстановили тепло в 91 доме

ИРКУТСК, 16 фев - РИА Новости. Восстановительные работы продолжаются в Бодайбо после коммунальной аварии на теплосетях, к вечеру воскресенья в городе восстановлено тепло в 91 доме, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев.