Диетолог рассказала, кому нельзя есть блины

"С осторожностью стоит есть блины людям с диабетом первого типа, но они сами прекрасно об этом знают. Блины являются источником углеводов: в 100 граммах блинов содержится где-то от 50 до 80 граммов углеводов, в зависимости от того, сахаром они или без. И, следовательно, если мы переедим блинов, то это чревато лишним весом. Поэтому люди с ожирением, с диабетом второго типа, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с подагрой должны тщательно смотреть, из чего блины сделаны", - рассказала врач.