Управляющий Блиновской попросил взыскать 47 миллионов рублей с ее помощницы - РИА Новости, 16.02.2026
13:34 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/blinovskaja-2074677670.html
Управляющий Блиновской попросил взыскать 47 миллионов рублей с ее помощницы
2026-02-16T13:34:00+03:00
2026-02-16T13:34:00+03:00
Новости
москва, россия, елена блиновская, происшествия
Москва, Россия, Елена Блиновская, Происшествия
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМодель, блогер Елена Блиновская
Модель, блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Модель, блогер Елена Блиновская. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Финансовый управляющий Елены Блиновской просит арбитражный суд Москвы взыскать около 47 миллионов рублей с Полины Видовской, личной помощницы "королевы марафонов", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Мария Ознобихина оспаривает сделки по перечислению денежных средств в таком размере со счета Блиновской в пользу Видовской и просит применить последствия недействительности сделок в виде взыскания с последней всех полученных денег.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В СПЧ предложили амнистировать Блиновскую к 8 марта
13 февраля, 15:28
Видовская в суде пояснила, что она была официально оформлена на работу у Блиновской младшей личной помощницей. В ее обязанности входило перечисление денежных средств по указанию Елены или ее мужа Алексея. В качестве доказательств она представила "всю максимально сохранившуюся" переписку в мессенджерах.
Видовская оплачивала услуги ЖКХ, следила, чтобы не было долгов за квартиры, "работала на всю семью полностью – и с детьми, и с гувернантками, и с Марией Ростовой (старшая личная помощница – ред.), и с Алексеем", она также пояснила, что платила за бассейн и кружки для детей.
При этом все расходы, по словам помощницы, проходили через бухгалтерию Блиновской. "Я писала бухгалтеру: "Наташа, мне на завтра нужна такая-то сумма по просьбе Елены, например, на оплату стилиста", - поведала Видовская.
Алексей Блиновский - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
ВТБ предъявил к мужу Блиновской требование на 269 миллионов рублей
22 января, 11:01
Как заявил представитель Блиновской в суде, "Блиновская подтверждает, что все деньги, которые переводились Полине, тратились на нужды семьи, лишних денег у Полины не могло оказаться, потому что все деньги проходили через бухгалтерию".
Представитель финуправляющего отметил, что некоторые переводы сложно сверить, так как это переводы по номеру телефона. "Надо дополнительно пояснить, что значит "хакеры", "Константин перевод от Алексея", "Зухра", - сказал юрист.
Суд отложил слушания на апрель, попросив представить подробные выписки из банков.
Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу России. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
Суд - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Финуправляющий Блиновской взыскивает в ее пользу 90 миллионов рублей
12 января, 13:28
 
МоскваРоссияЕлена БлиновскаяПроисшествия
 
 
