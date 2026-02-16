Управляющий Блиновской попросил взыскать 47 миллионов рублей с ее помощницы

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Финансовый управляющий Елены Блиновской просит арбитражный суд Москвы взыскать около 47 миллионов рублей с Полины Видовской, личной помощницы "королевы марафонов", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Мария Ознобихина оспаривает сделки по перечислению денежных средств в таком размере со счета Блиновской в пользу Видовской и просит применить последствия недействительности сделок в виде взыскания с последней всех полученных денег.

Видовская в суде пояснила, что она была официально оформлена на работу у Блиновской младшей личной помощницей. В ее обязанности входило перечисление денежных средств по указанию Елены или ее мужа Алексея. В качестве доказательств она представила "всю максимально сохранившуюся" переписку в мессенджерах.

Видовская оплачивала услуги ЖКХ, следила, чтобы не было долгов за квартиры, "работала на всю семью полностью – и с детьми, и с гувернантками, и с Марией Ростовой (старшая личная помощница – ред.), и с Алексеем", она также пояснила, что платила за бассейн и кружки для детей.

При этом все расходы, по словам помощницы, проходили через бухгалтерию Блиновской. "Я писала бухгалтеру: "Наташа, мне на завтра нужна такая-то сумма по просьбе Елены, например, на оплату стилиста", - поведала Видовская.

Как заявил представитель Блиновской в суде, "Блиновская подтверждает, что все деньги, которые переводились Полине, тратились на нужды семьи, лишних денег у Полины не могло оказаться, потому что все деньги проходили через бухгалтерию".

Представитель финуправляющего отметил, что некоторые переводы сложно сверить, так как это переводы по номеру телефона. "Надо дополнительно пояснить, что значит "хакеры", "Константин перевод от Алексея", "Зухра", - сказал юрист.

Суд отложил слушания на апрель, попросив представить подробные выписки из банков.

Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.