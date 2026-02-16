https://ria.ru/20260216/blin-2074748090.html
В Крыму испекут Царь-блин диаметром 3,5 метра
В Крыму испекут Царь-блин диаметром 3,5 метра - РИА Новости, 16.02.2026
В Крыму испекут Царь-блин диаметром 3,5 метра
Блин диаметром 3,5 метра, для которого потребуется мешок муки и ведро сахарной пудры, испекут на Масленицу в крымском Бахчисарайском парке миниатюр, сообщил РИА РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T17:04:00+03:00
2026-02-16T17:04:00+03:00
2026-02-16T17:05:00+03:00
республика крым
масленица
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999812325_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f920b9812a1ab5b7df1b6ed2f1ee9a16.jpg
https://ria.ru/20260213/maslenichnaya-nedelya-2026-2074280480.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999812325_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4982b8ee2495016a70650a6d6479a73e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, масленица, общество
Республика Крым, Масленица, Общество
В Крыму испекут Царь-блин диаметром 3,5 метра
Царь-блин диаметром 3,5 метра испекут в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Блин диаметром 3,5 метра, для которого потребуется мешок муки и ведро сахарной пудры, испекут на Масленицу в крымском Бахчисарайском парке миниатюр, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко.
"По случаю Масленицы в Бахчисарайском парке миниатюр испекут "царь-блин" диаметром 3,5 метра. Для его изготовления задействуют целую команду поваров", - сказал Жиленко.
По его словам, блин выставят на всеобщее обозрение.
"Объем большой, муки уйдет мешок, молока - 30 литров, сахарной пудры - ведро. Уверен, что это кулинарное творчество станет настоящей фотозоной, после чего все желающие смогут попробовать этот "царь-блин", - уточнил Жиленко.