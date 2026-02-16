В Крыму испекут Царь-блин диаметром 3,5 метра

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Блин диаметром 3,5 метра, для которого потребуется мешок муки и ведро сахарной пудры, испекут на Масленицу в крымском Бахчисарайском парке миниатюр, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко.

"По случаю Масленицы в Бахчисарайском парке миниатюр испекут "царь-блин" диаметром 3,5 метра. Для его изготовления задействуют целую команду поваров", - сказал Жиленко.

По его словам, блин выставят на всеобщее обозрение.