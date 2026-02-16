Рейтинг@Mail.ru
В Крыму испекут Царь-блин диаметром 3,5 метра
17:04 16.02.2026
В Крыму испекут Царь-блин диаметром 3,5 метра
Блин диаметром 3,5 метра, для которого потребуется мешок муки и ведро сахарной пудры, испекут на Масленицу в крымском Бахчисарайском парке миниатюр
В Крыму испекут Царь-блин диаметром 3,5 метра

Царь-блин диаметром 3,5 метра испекут в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Блин диаметром 3,5 метра, для которого потребуется мешок муки и ведро сахарной пудры, испекут на Масленицу в крымском Бахчисарайском парке миниатюр, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко.
"По случаю Масленицы в Бахчисарайском парке миниатюр испекут "царь-блин" диаметром 3,5 метра. Для его изготовления задействуют целую команду поваров", - сказал Жиленко.
По его словам, блин выставят на всеобщее обозрение.
"Объем большой, муки уйдет мешок, молока - 30 литров, сахарной пудры - ведро. Уверен, что это кулинарное творчество станет настоящей фотозоной, после чего все желающие смогут попробовать этот "царь-блин", - уточнил Жиленко.
Республика Крым Масленица Общество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
