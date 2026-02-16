Рейтинг@Mail.ru
17:54 16.02.2026 (обновлено: 18:36 16.02.2026)
В России могут начать определять возраст при онлайн-покупках по биометрии
Правительство предложило использовать биометрию для определения возраста при онлайн-покупках, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. РИА Новости, 16.02.2026
экономика, россия, дмитрий григоренко, общество
Экономика, Россия, Дмитрий Григоренко, Общество
В России могут начать определять возраст при онлайн-покупках по биометрии

Правительство предложило определять возраст при онлайн-покупках по биометрии

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДемонстрация процедуры снятия биометрических данных
Демонстрация процедуры снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Демонстрация процедуры снятия биометрических данных. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Правительство предложило использовать биометрию для определения возраста при онлайн-покупках, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
"Нужно в том числе и внедрять в практику регуляторные правила, связанные с необходимостью идентификации покупателя в случае приобретения товаров определенной категории, связанной с безопасностью товаров 18+. В качестве одного из инструментов мы предлагаем использование единой биометрической системы", — сказал он по итогам стратегической сессии по вопросам регулирования платформенной экономики.
Григоренко добавил, что сейчас эти меры обсуждаются с маркетплейсами и другими игроками онлайн-рынка.
В январе правительство опубликовало документ, в котором включило совершенствование контроля за доступом детей к взрослым товарам в Стратегию действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года. План предусматривает разработку предложений по совершенствованию требований к доставке товаров с возрастными ограничениями, купленных онлайн. Они должны включать проверку возраста покупателей с помощью биометрии или паспорта.
Процедура снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Россиянам назвали три причины для пересдачи биометрии
