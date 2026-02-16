https://ria.ru/20260216/biometriya-2074769823.html
В России могут начать определять возраст при онлайн-покупках по биометрии
В России могут начать определять возраст при онлайн-покупках по биометрии
В России могут начать определять возраст при онлайн-покупках по биометрии
Правительство предложило использовать биометрию для определения возраста при онлайн-покупках, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
В России могут начать определять возраст при онлайн-покупках по биометрии
Правительство предложило определять возраст при онлайн-покупках по биометрии
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Правительство предложило использовать биометрию для определения возраста при онлайн-покупках, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
"Нужно в том числе и внедрять в практику регуляторные правила, связанные с необходимостью идентификации покупателя в случае приобретения товаров определенной категории, связанной с безопасностью товаров 18+. В качестве одного из инструментов мы предлагаем использование единой биометрической системы", — сказал он по итогам стратегической сессии по вопросам регулирования платформенной экономики.
Григоренко добавил, что сейчас эти меры обсуждаются с маркетплейсами и другими игроками онлайн-рынка.
В январе правительство опубликовало документ, в котором включило совершенствование контроля за доступом детей к взрослым товарам в Стратегию действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года. План предусматривает разработку предложений по совершенствованию требований к доставке товаров с возрастными ограничениями, купленных онлайн. Они должны включать проверку возраста покупателей с помощью биометрии или паспорта.