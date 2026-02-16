https://ria.ru/20260216/bespilotniki-2074822083.html
В Запорожской области сбили более пяти беспилотников
В Запорожской области сбили более пяти беспилотников - РИА Новости, 16.02.2026
В Запорожской области сбили более пяти беспилотников
Более пяти БПЛА сбито на окраинах Мелитополя и в Мелитопольском муниципальном округе, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 16.02.2026
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
евгений балицкий
мелитополь
запорожская область
2026
