Богомаз: атака ВСУ на Брянскую область стала самой мощной за все время

"Вчера Брянская область пережила самую мощную и массированную атаку. Запуска такого количества БПЛА одновременно за сутки не было ни на один регион России. В результате террористических действий ВСУ были повреждены объекты энергетической инфраструктуры", — написал он в Telegram-канале.