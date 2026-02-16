Рейтинг@Mail.ru
Богомаз: атака ВСУ на Брянскую область стала самой мощной за все время - РИА Новости, 16.02.2026
09:06 16.02.2026 (обновлено: 09:30 16.02.2026)
Богомаз: атака ВСУ на Брянскую область стала самой мощной за все время
Богомаз: атака ВСУ на Брянскую область стала самой мощной за все время
Удар украинских военных по Брянской области стал самым мощным за все время СВО, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 16.02.2026
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
александр богомаз
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
происшествия
брянская область, россия, александр богомаз, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Происшествия
Богомаз: атака ВСУ на Брянскую область стала самой мощной за все время

ТУЛА, 16 фев — РИА Новости. Удар украинских военных по Брянской области стал самым мощным за все время СВО, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Вчера Брянская область пережила самую мощную и массированную атаку. Запуска такого количества БПЛА одновременно за сутки не было ни на один регион России. В результате террористических действий ВСУ были повреждены объекты энергетической инфраструктуры", — написал он в Telegram-канале.

Накануне вечером Богомаз рассказал, что российские военные сбили более 170 беспилотников над регионом.

Специалисты подключили резервную генерацию; тепло и свет в Брянске и пяти муниципальных образованиях вернули в течение трех часов.
Украинские военные практически ежедневно пытаются бить дронами по объектам в приграничных и центральных регионах России. В Брянской области действует режим контртеррористической операции.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПроисшествия
 
 
