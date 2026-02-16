Богомаз: атака ВСУ на Брянскую область стала самой мощной за все время

ТУЛА, 16 фев — РИА Новости. Удар украинских военных по Брянской области стал самым мощным за все время СВО, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Вчера Брянская область пережила самую мощную и массированную атаку. Запуска такого количества БПЛА одновременно за сутки не было ни на один регион России. В результате террористических действий ВСУ были повреждены объекты энергетической инфраструктуры", — написал он в Telegram-канале.
Накануне вечером Богомаз рассказал, что российские военные сбили более 170 беспилотников над регионом.
Специалисты подключили резервную генерацию; тепло и свет в Брянске и пяти муниципальных образованиях вернули в течение трех часов.
Украинские военные практически ежедневно пытаются бить дронами по объектам в приграничных и центральных регионах России. В Брянской области действует режим контртеррористической операции.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
