Над Калужской областью ночью сбили 14 беспилотников
Над Калужской областью ночью сбили 14 беспилотников - РИА Новости, 16.02.2026
Над Калужской областью ночью сбили 14 беспилотников
Четырнадцать БПЛА сбиты ночью над Калужской областью, предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T08:32:00+03:00
2026-02-16T08:32:00+03:00
2026-02-16T08:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
калужская область
владислав шапша
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
калужская область
Новости
ru-RU
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Калужская область, Владислав Шапша, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
