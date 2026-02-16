Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области за сутки сбили около 50 беспилотников ВСУ
09:36 16.02.2026
В Белгородской области за сутки сбили около 50 беспилотников ВСУ
В Белгородской области за сутки сбили около 50 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 16.02.2026
В Белгородской области за сутки сбили около 50 беспилотников ВСУ
Около 50 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над Белгородской областью за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.02.2026
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ во время боевого дежурства за пультом управления зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" в Крыму. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Около 50 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над Белгородской областью за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 33 населенных пункта в 9 муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено не менее 18 снарядов, зафиксированы атаки порядка 88 БПЛА, из них 51 сбит и подавлен. Пострадал один мирный житель. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 12 частных домовладениях, объектах энергетической инфраструктуры, трех коммерческих и одном социальном объектах и 16 транспортных средствах.
Гладков сообщил о запуске в МAX карты для помощи жителям после обстрелов
7 февраля, 10:29
"Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу. Также над городом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа... В Белгородском округе посёлки... атакованы 15 беспилотниками, 12 из которых сбиты и подавлены. В селе Никольское при атаке дрона на автомобиль пострадал мужчина... В селе Драгунское в результате прилёта боеприпасов повреждён объект инфраструктуры", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Борисовском и Волоконовском округах совершены атаки не менее 10 беспилотников, 6 из которых сбиты и подавлены, над Валуйским округом сбит один беспилотник самолётного типа. По словам главы области, по Шебекинскому и Краснояружскому округам выпущено 16 боеприпасов и нанесены удары 39 БПЛА, 25 из которых сбиты и подавлены, Грайворонский и Ракитянский атакованы 21 беспилотником, 6 из которых сбиты.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Белгород останется без горячей воды до конца зимы
14 февраля, 17:19
 
