В Белгородской области за сутки сбили около 50 беспилотников ВСУ

Он добавил, что в Борисовском и Волоконовском округах совершены атаки не менее 10 беспилотников, 6 из которых сбиты и подавлены, над Валуйским округом сбит один беспилотник самолётного типа. По словам главы области, по Шебекинскому и Краснояружскому округам выпущено 16 боеприпасов и нанесены удары 39 БПЛА, 25 из которых сбиты и подавлены, Грайворонский и Ракитянский атакованы 21 беспилотником, 6 из которых сбиты.