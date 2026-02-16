Рейтинг@Mail.ru
Над Курской областью сбили 25 беспилотников ВСУ за сутки - РИА Новости, 16.02.2026
08:59 16.02.2026
Над Курской областью сбили 25 беспилотников ВСУ за сутки
Над Курской областью сбили 25 беспилотников ВСУ за сутки - РИА Новости, 16.02.2026
Над Курской областью сбили 25 беспилотников ВСУ за сутки
Двадцать пять БПЛА были сбиты за сутки в Курской области, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 16.02.2026
происшествия
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
безопасность
курская область
происшествия, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, безопасность
Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Над Курской областью сбили 25 беспилотников ВСУ за сутки

Хинштейн: за сутки в Курской области сбили 25 дронов ВСУ, пострадавших нет

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Двадцать пять БПЛА были сбиты за сутки в Курской области, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Всего в период с 09.00 15 февраля до 07.00 16 февраля сбито 25 вражеских беспилотников различного типа... Разрушений инфраструктуры нет. Погибших и пострадавших нет", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что за сутки ВСУ 64 раза применили артиллерию по отселенным районам региона и пять раз атаковали Курскую область путем сброса взрывных устройств с БПЛА.
Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО
Российский военный рассказал об использовании трофейного дрона ВСУ
08:16
