Над Курской областью сбили 25 беспилотников ВСУ за сутки
Над Курской областью сбили 25 беспилотников ВСУ за сутки
Двадцать пять БПЛА были сбиты за сутки в Курской области, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 16.02.2026
происшествия
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
безопасность
курская область
Над Курской областью сбили 25 беспилотников ВСУ за сутки
Хинштейн: за сутки в Курской области сбили 25 дронов ВСУ, пострадавших нет