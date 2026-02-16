Рейтинг@Mail.ru
18:03 16.02.2026
В Белгороде машина врезалась в остановку
В Белгороде машина врезалась в остановку
Автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в Белгороде, пострадала 76-летняя женщина, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Белгородской области. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T18:03:00+03:00
2026-02-16T18:03:00+03:00
В Белгороде машина врезалась в остановку

В Белгороде автомобиль врезался в остановку, пострадала женщина

© Фото : УМВД России по Белгородской области/TelegramНа месте происшествия, где автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в Белгороде
На месте происшествия, где автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в Белгороде - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : УМВД России по Белгородской области/Telegram
На месте происшествия, где автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в Белгороде
БЕЛГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в Белгороде, пострадала 76-летняя женщина, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Белгородской области.
"По предварительным данным, сегодня около 15 часов 50 минут (мск) на улице Магистральная водитель 2003 года рождения не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате происшествия пострадала женщина 1950 года, которая находилась на скамейке остановочного комплекса", - говорится в Telegram-канале УМВД.
Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия.
ПроисшествияБелгородБелгородская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
