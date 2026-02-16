https://ria.ru/20260216/belgorod-2074771467.html
В Белгороде машина врезалась в остановку
В Белгороде машина врезалась в остановку - РИА Новости, 16.02.2026
В Белгороде машина врезалась в остановку
Автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в Белгороде, пострадала 76-летняя женщина, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Белгородской области. РИА Новости, 16.02.2026
происшествия
белгород
белгородская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
белгород
белгородская область
В Белгороде машина врезалась в остановку
В Белгороде автомобиль врезался в остановку, пострадала женщина