В Хакасии полицейские с помощью беспилотника нашли пропавшую в поле девочку

КРАСНОЯРСК, 16 фев - РИА Новости. Полиция с помощью беспилотного летательного аппарата нашла в поле пропавшую 14-летнюю девочку, ее госпитализировали с легким обморожением конечностей, сообщает МВД республики.

На поиски был поднят личный состав районной полиции, а также волонтёры. Проверяли все возможные места, где могла находиться девочка, и отрабатывали связи подростка. С учётом ночного похолодания было принято решение о привлечении к поискам сотрудников подразделения беспилотной авиации МВД региона.