https://ria.ru/20260216/bashkirija-2074718194.html
В Хакасии полицейские с помощью беспилотника нашли пропавшую в поле девочку
В Хакасии полицейские с помощью беспилотника нашли пропавшую в поле девочку - РИА Новости, 16.02.2026
В Хакасии полицейские с помощью беспилотника нашли пропавшую в поле девочку
Полиция с помощью беспилотного летательного аппарата нашла в поле пропавшую 14-летнюю девочку, ее госпитализировали с легким обморожением конечностей, сообщает... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T15:16:00+03:00
2026-02-16T15:16:00+03:00
2026-02-16T15:16:00+03:00
происшествия
усть-абаканский район
республика хакасия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915889332_0:89:2831:1681_1920x0_80_0_0_68e8073f5761c6100904f664178e42d9.jpg
https://ria.ru/20260215/poiski-2074457330.html
https://ria.ru/20260111/bashkirija-2067245084.html
усть-абаканский район
республика хакасия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915889332_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_f27d9a5ef51dc48a25689c864189053c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, усть-абаканский район, республика хакасия
Происшествия, Усть-Абаканский район, Республика Хакасия
В Хакасии полицейские с помощью беспилотника нашли пропавшую в поле девочку
В Хакасии полицейские с помощью БПЛА нашли пропавшую в поле 14-летнюю девочку
КРАСНОЯРСК, 16 фев - РИА Новости. Полиция с помощью беспилотного летательного аппарата нашла в поле пропавшую 14-летнюю девочку, ее госпитализировали с легким обморожением конечностей, сообщает МВД республики.
По его данным, в субботу вечером в дежурную часть отдела полиции по Усть-Абаканскому району
поступило сообщение взволнованных родителей о том, что в посёлке Ташеба на прогулку днём ушла и к вечеру не вернулась домой их 14-летняя дочь. Сначала взрослые искали ребёнка самостоятельно, однако, поняв, что это бесполезно, обратились за помощью в полицию.
На поиски был поднят личный состав районной полиции, а также волонтёры. Проверяли все возможные места, где могла находиться девочка, и отрабатывали связи подростка. С учётом ночного похолодания было принято решение о привлечении к поискам сотрудников подразделения беспилотной авиации МВД региона.
"С помощью беспилотного летательного аппарата местонахождение пропавшего подростка было установлено в поле, в районе посёлка. Девочка успела получить лёгкие обморожения конечностей. Несовершеннолетняя была передана родителям и впоследствии бригадой скорой помощи доставлена в медучреждение", - говорится в сообщении
.
В настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.