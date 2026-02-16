Рейтинг@Mail.ru
16.02.2026
15:16 16.02.2026
В Хакасии полицейские с помощью беспилотника нашли пропавшую в поле девочку
В Хакасии полицейские с помощью беспилотника нашли пропавшую в поле девочку
В Хакасии полицейские с помощью беспилотника нашли пропавшую в поле девочку

В Хакасии полицейские с помощью БПЛА нашли пропавшую в поле 14-летнюю девочку

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 16 фев - РИА Новости. Полиция с помощью беспилотного летательного аппарата нашла в поле пропавшую 14-летнюю девочку, ее госпитализировали с легким обморожением конечностей, сообщает МВД республики.
По его данным, в субботу вечером в дежурную часть отдела полиции по Усть-Абаканскому району поступило сообщение взволнованных родителей о том, что в посёлке Ташеба на прогулку днём ушла и к вечеру не вернулась домой их 14-летняя дочь. Сначала взрослые искали ребёнка самостоятельно, однако, поняв, что это бесполезно, обратились за помощью в полицию.
На поиски был поднят личный состав районной полиции, а также волонтёры. Проверяли все возможные места, где могла находиться девочка, и отрабатывали связи подростка. С учётом ночного похолодания было принято решение о привлечении к поискам сотрудников подразделения беспилотной авиации МВД региона.
"С помощью беспилотного летательного аппарата местонахождение пропавшего подростка было установлено в поле, в районе посёлка. Девочка успела получить лёгкие обморожения конечностей. Несовершеннолетняя была передана родителям и впоследствии бригадой скорой помощи доставлена в медучреждение", - говорится в сообщении.
В настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.
