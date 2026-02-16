https://ria.ru/20260216/avtobus-2074761611.html
В Тульской области автобус с детьми застрял в заторе из-за ДТП на трассе
В Тульской области автобус с детьми застрял в заторе из-за ДТП на трассе - РИА Новости, 16.02.2026
В Тульской области автобус с детьми застрял в заторе из-за ДТП на трассе
Спасатели проводили до резервного транспорта 13 детей и сопровождающего из автобуса, оказавшегося в заторе из-за ДТП на трассе М-4 "Дон" в Тульской области,... РИА Новости, 16.02.2026
В Тульской области автобус с детьми застрял в заторе из-за ДТП на трассе
