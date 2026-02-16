Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области автобус с детьми застрял в заторе из-за ДТП на трассе
17:38 16.02.2026
В Тульской области автобус с детьми застрял в заторе из-за ДТП на трассе
В Тульской области автобус с детьми застрял в заторе из-за ДТП на трассе - РИА Новости, 16.02.2026
В Тульской области автобус с детьми застрял в заторе из-за ДТП на трассе
Спасатели проводили до резервного транспорта 13 детей и сопровождающего из автобуса, оказавшегося в заторе из-за ДТП на трассе М-4 "Дон" в Тульской области,... РИА Новости, 16.02.2026
Происшествия, Тульская область, Россия, Богородицкий район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тульской области автобус с детьми застрял в заторе из-за ДТП на трассе

Автобус с 13 детьми застрял в заторе в Тульской области из-за ДТП на трассе М-4

© МЧС РоссииСотрудники МЧС России провожают детей из застрявшего в пробке на трассе "Дон" автобуса в резервный транспорт
Сотрудники МЧС России провожают детей из застрявшего в пробке на трассе Дон автобуса в резервный транспорт - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© МЧС России
Сотрудники МЧС России провожают детей из застрявшего в пробке на трассе "Дон" автобуса в резервный транспорт
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТУЛА, 16 фев - РИА Новости. Спасатели проводили до резервного транспорта 13 детей и сопровождающего из автобуса, оказавшегося в заторе из-за ДТП на трассе М-4 "Дон" в Тульской области, сообщила пресс-служба МЧС России по региону.
В понедельник пресс-служба Госавтоинспекция Тульской области сообщила о сложной из-за снегопада обстановке на трассе М-4 "Дон". В результате шести ДТП с участием 14 автомобилей пострадали шесть человек. При еще одной аварии погибла пассажирка Haval.
Богородицком районе на 240-252 километрах произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. В заторе оказался автобус с детьми, следовавший по маршруту Тула - Воронеж. На место происшествия незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения. Сотрудники МЧС России оказали точечную помощь водителям и пассажирам, а также сопроводили до резервного транспорта 13 детей в возрасте 11-12 лет и сопровождающего", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что ситуация находится на особом контроле. К ликвидации последствий ДТП привлекается группировка спасателей из 20 человек и семи единиц техники.
Пробка на трассе М-4 Дон после ДТП в Богородицком районе Тульской области. 16 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В Тульской области грузовики и легковушки столкнулись на М-4 "Дон"
Вчера, 14:06
 
ПроисшествияТульская областьРоссияБогородицкий районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
