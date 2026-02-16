В Тульской области автобус с детьми застрял в заторе из-за ДТП на трассе

ТУЛА, 16 фев - РИА Новости. Спасатели проводили до резервного транспорта 13 детей и сопровождающего из автобуса, оказавшегося в заторе из-за ДТП на трассе М-4 "Дон" в Тульской области, сообщила пресс-служба МЧС России по региону.