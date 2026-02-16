Рейтинг@Mail.ru
Более 70 тысяч россиян воспользовались онлайн-сервисом купли-продажи машин - РИА Новости, 16.02.2026
10:56 16.02.2026
Более 70 тысяч россиян воспользовались онлайн-сервисом купли-продажи машин
Более 70 тысяч россиян воспользовались онлайн-сервисом купли-продажи машин
авто, продажа, покупка
Более 70 тысяч россиян воспользовались онлайн-сервисом купли-продажи машин

Свыше 70 тысяч россиян воспользовались цифровым сервисом купли-продажи машин

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Электронным сервисом купли-продажи автомобиля воспользовались свыше 70 тысяч россиян, в 2024 году – почти 13 тысяч владельцев транспортных средств, по итогам 2025 года – более 50 тысяч, а в январе 2026 года - порядка 6,5 тысячи заявителей, сообщили в Госавтоинспекции МВД России.
Онлайн-инструмент был запущен совместно с Минцифры России. Электронный договор купли-продажи транспортного средства, подписанный через приложение "Госключ", полностью заменяет бумажный и обладает той же юридической силой.
"Главное преимущество цифрового сервиса оформления сделок на портале Госуслуг заключается в комплексной защите покупателя на всех этапах. Система автоматически проверяет автомобиль по базам данных: если на него наложены ограничения или он находится в розыске, сервис сразу заблокирует сделку. Кроме того, покупатель заранее информируется о возможном нахождении автомобиля в залоге, что позволяет взвешенно подойти к решению о покупке. Важно и то, что электронный договор купли-продажи заполняется автоматически — все персональные данные сторон и информация об автомобиле подгружаются из личных кабинетов на Госуслугах. Это полностью исключает ошибки, связанные с человеческим фактором, и гарантирует прозрачность и безопасность процедуры", — отметили в российской Госавтоинспекции.
Правовые основы применения электронных договоров купли-продажи закреплены в законодательстве в сфере государственной регистрации транспортных средств. С момента подписания электронного договора ответственным за автомобиль становится покупатель. Все штрафы с камер автоматически приходят новому владельцу, предыдущему собственнику больше не нужно доказывать, что транспортное средство продано. В Госавтоинспекции напомнили: для постановки на учет автомобиля старше четырех лет потребуется действующая диагностическая карта.
В Госавтоинспекции МВД России призвали автовладельцев шире использовать возможности портала Госуслуг, в том числе в части заключения договора о продаже транспортного средства в электронном виде и подачи обращения на его регистрацию в подразделения ведомства. Договор хранится в личном кабинете, его легко направить в налоговую, суд или страховую компанию.
Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".
 
