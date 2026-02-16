Россия снизила импорт легковых автомобилей из Южной Кореи

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия в январе снизила импорт легковых автомобилей из Южной Кореи на 11% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской статистики.

Всего местные компании экспортировали "легковушек" на 5,7 миллиарда долларов, при этом 46% экспорта пришлось на американский рынок, около 11% - на канадский, а 6% - на британский.