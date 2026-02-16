Рейтинг@Mail.ru
Россия снизила импорт легковых автомобилей из Южной Кореи - РИА Новости, 16.02.2026
10:43 16.02.2026
Россия снизила импорт легковых автомобилей из Южной Кореи
Россия снизила импорт легковых автомобилей из Южной Кореи
Россия в январе снизила импорт легковых автомобилей из Южной Кореи на 11% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, следует из анализа РИА Новости данных РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T10:43:00+03:00
2026-02-16T10:43:00+03:00
экономика, южная корея, россия, авто
Экономика, Южная Корея, Россия, Авто
Россия снизила импорт легковых автомобилей из Южной Кореи

Импорт южнокорейских автомобилей в Россию в январе сократился на 11%

© Fotolia / greentellectНовые автомобили в автосалоне
Новые автомобили в автосалоне - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Fotolia / greentellect
Новые автомобили в автосалоне. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия в январе снизила импорт легковых автомобилей из Южной Кореи на 11% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской статистики.
Так, Южная Корея поставила на российский рынок авто на 26,3 миллиона долларов против 29,7 миллиона годом ранее. При этом в месячном выражении был небольшой рост - на 3,5%.
Всего местные компании экспортировали "легковушек" на 5,7 миллиарда долларов, при этом 46% экспорта пришлось на американский рынок, около 11% - на канадский, а 6% - на британский.
Автомобиль Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Алиханов рассказал о росте доли российских автомобилей на рынке в 2025 году
11 февраля, 10:52
 
ЭкономикаЮжная КореяРоссияАвто
 
 
