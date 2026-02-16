Рейтинг@Mail.ru
Атомщики арабских стран будут сотрудничать с Россией по проекту МБИР - РИА Новости, 16.02.2026
14:52 16.02.2026
Атомщики арабских стран будут сотрудничать с Россией по проекту МБИР
Атомщики арабских стран будут сотрудничать с Россией по проекту МБИР
в мире
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Атомщики арабских стран будут сотрудничать с Россией по проекту реактора МБИР

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Арабское агентство по атомной энергии (ААЕА) будет сотрудничать с Россией по проекту самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР, сообщил научный дивизион госкорпорации "Росатом".
ААЕА и компания "Лидер консорциума "Международный центр исследований на базе реактора МБИР" (МЦИ МБИР) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.
"Соглашение закладывает основу для развития критически важных исследовательских компетенций, укрепления нормативной базы и, как следствие, достижения стратегических целей в области энергетики, продовольственной безопасности и улучшения качества жизни граждан государств-членов ААЕА", - говорится в сообщении.
