Атомщики арабских стран будут сотрудничать с Россией по проекту МБИР

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Арабское агентство по атомной энергии (ААЕА) будет сотрудничать с Россией по проекту самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР, сообщил научный дивизион госкорпорации "Росатом".