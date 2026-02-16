https://ria.ru/20260216/ataki-2074573714.html
ВСУ наращивают удары по гражданской инфраструктуре, заявил Мирошник
ВСУ наращивают удары по гражданской инфраструктуре, заявил Мирошник - РИА Новости, 16.02.2026
ВСУ наращивают удары по гражданской инфраструктуре, заявил Мирошник
ВСУ наращивают удары по гражданской инфраструктуре российского приграничья, интенсивно обстреливая Белгородскую и Херсонскую области, заявил посол по особым... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T00:47:00+03:00
в мире
россия
женева (город)
херсонская область
родион мирошник
дмитрий песков
владимир мединский
вооруженные силы украины
ВСУ наращивают удары по гражданской инфраструктуре, заявил Мирошник
Мирошник: ВСУ наращивают удары по гражданской инфраструктуре в приграничье