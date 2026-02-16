Рейтинг@Mail.ru
16.02.2026

ВСУ наращивают удары по гражданской инфраструктуре, заявил Мирошник
00:47 16.02.2026
ВСУ наращивают удары по гражданской инфраструктуре, заявил Мирошник
ВСУ наращивают удары по гражданской инфраструктуре, заявил Мирошник
ВСУ наращивают удары по гражданской инфраструктуре, заявил Мирошник
ВСУ наращивают удары по гражданской инфраструктуре российского приграничья, интенсивно обстреливая Белгородскую и Херсонскую области, заявил посол по особым... РИА Новости, 16.02.2026
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ВСУ наращивают удары по гражданской инфраструктуре, заявил Мирошник

Мирошник: ВСУ наращивают удары по гражданской инфраструктуре в приграничье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. ВСУ наращивают удары по гражданской инфраструктуре российского приграничья, интенсивно обстреливая Белгородскую и Херсонскую области, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
По его словам, есть существенные обострение и рост интенсивности обстрелов ВСУ на Белгородском и Херсонском направлениях.
"ВСУ наращивает удары по гражданской инфраструктуре российского приграничья", - сказал посол газете "Известия".
Как пишет газета, обострение украинских атак может быть связано с приближающимися трехсторонними переговорами по урегулированию конфликта в Женеве.
В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве 17-18 февраля, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
