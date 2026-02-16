Рейтинг@Mail.ru
ВСУ попытались атаковать Севастополь
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:27 16.02.2026 (обновлено: 19:46 16.02.2026)
ВСУ попытались атаковать Севастополь
ВСУ попытались атаковать Севастополь
Российские военные уничтожили пять воздушных целей над Севастополем, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 16.02.2026
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Михаил Развожаев
ВСУ попытались атаковать Севастополь

Развожаев: ПВО сбила пять воздушных целей над Севастополем

Пункт воздушного наблюдения
Пункт воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пункт воздушного наблюдения. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили пять воздушных целей над Севастополем, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«
Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбиты пять воздушных целей над акваторией моря в районе Орловки и мыса Херсонес", — написал он в Telegram-канале.
Губернатор призвал покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах. В городе звучит воздушная тревога.
Украинские боевики практически ежедневно пытаются бить по объектам на территории России, в том числе гражданским. Армия в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным целям и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
