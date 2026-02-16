ВСУ попытались атаковать Севастополь

Украинские боевики практически ежедневно пытаются бить по объектам на территории России, в том числе гражданским. Армия в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным целям и предприятиям украинского ВПК.