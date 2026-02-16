ВСУ попытались атаковать Севастополь

https://ria.ru/20260216/ataka-2074791434.html
Российские военные уничтожили пять воздушных целей над Севастополем, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Развожаев: ПВО сбила пять воздушных целей над Севастополем
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили пять воздушных целей над Севастополем, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
военные отражают атаку ВСУ
, работает ПВО. Уже сбиты пять воздушных целей над акваторией моря в районе Орловки и мыса Херсонес", — написал он в Telegram-канале
Губернатор призвал покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах. В городе звучит воздушная тревога.
Украинские боевики практически ежедневно пытаются бить по объектам на территории России, в том числе гражданским. Армия в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным целям и предприятиям украинского ВПК.