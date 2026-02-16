Рейтинг@Mail.ru
Омские полицейские спасли водителя фуры, у которого случился приступ астмы
10:40 16.02.2026
Омские полицейские спасли водителя фуры, у которого случился приступ астмы
Омские полицейские спасли водителя фуры, у которого случился приступ астмы
Омские сотрудники Госавтоинспекции спасли водителя фуры, у которого на трассе случился приступ бронхиальной астмы, сообщила пресс-служба регионального УМВД. РИА Новости, 16.02.2026
Омские полицейские спасли водителя фуры, у которого случился приступ астмы

В Омской области сотрудники ГАИ спасли водителя фуры с приступом астмы

© Фото : Омская полиция/TelegramОмские сотрудники Госавтоинспекции, спасшие водителя фуры, у которого на трассе случился приступ бронхиальной астмы
ОМСК, 16 фев - РИА Новости. Омские сотрудники Госавтоинспекции спасли водителя фуры, у которого на трассе случился приступ бронхиальной астмы, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Инспекторы дорожно-патрульной службы лейтенанты полиции Даурен Баянов и полиции Олег Жданов находились на трассе Челябинск-Новосибирск. Они обратили внимание на стоящую у обочины фуру, водитель которой махал им рукой из окна. Автоинспекторы подъехали к нему и выяснили, что произошло.
"У мужчины внезапно начался приступ бронхиальной астмы, а лекарства под рукой не оказалось. Не теряя времени, сотрудники полиции оперативно пересадили пострадавшего в патрульную машину, включили проблесковые маячки и спецсигнал и направились в ближайшую больницу", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Водителя оперативно доставили в больницу и оказали квалифицированную помощь.
