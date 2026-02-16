Рейтинг@Mail.ru
Артюхов представил новый упрощенный режим налогообложения для бизнеса Ямала
15:49 16.02.2026 (обновлено: 17:02 16.02.2026)
Артюхов представил новый упрощенный режим налогообложения для бизнеса Ямала
Артюхов представил новый упрощенный режим налогообложения для бизнеса Ямала

© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанк Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
 Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
САЛЕХАРД, 16 фев – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал введение автоматизированной упрощенной системы налогообложения для малого и среднего бизнеса с апреля 2026 года, которая освободит предпринимателей от подачи отчётности и обеспечит автоматический расчёт налогов на основании банковской информации, сообщает пресс-служба правительства региона.
"С 1 апреля 2026 года на Ямале планируется введение автоматизированной упрощенной системы налогообложения – АвтоУСН в рамках федерального эксперимента. Об этом просили предприниматели. Эксперимент продлится до конца 2027 года. Новый режим полностью освобождает от сдачи налоговой отчетности, ФНС будет брать информацию у банков, не нужно будет сдавать декларацию. Налог будет рассчитываться автоматически", – приводятся в сообщении слова губернатора Дмитрия Артюхова.
По его словам, система предназначена для предприятий с численностью работников до пяти человек и годовым доходом до 60 миллионов рублей. Артюхов выразил уверенность, что это решение станет дополнительным импульсом для развития предпринимательства в регионе.
Директор департамента экономики Ямала Валерий Миронов также поделился результатами реализации окружного проекта по развитию потребительского рынка. С момента его старта в 2020 году удалось достичь значительных успехов благодаря финансовой поддержке правительства и муниципалитетов.
"На каждый вложенный регионом рубль поддержки предприниматели проинвестировали девять рублей. Это говорит о высокой мотивированности в развитии собственного дела нашего бизнес-сообщества", – цитирует слова Миронова пресс-служба правительства региона.
По информации правительства Ямала, сегодня в регионе функционирует более 7,5 тысячи объектов потребительского рынка, из которых около 600 были открыты за последние два года. В 2025 году благодаря новым объектам было создано 429 рабочих мест для ямальцев.
 
