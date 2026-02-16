https://ria.ru/20260216/artyukhov-2074725981.html
Артюхов представил новый упрощенный режим налогообложения для бизнеса Ямала
Артюхов представил новый упрощенный режим налогообложения для бизнеса Ямала
Артюхов представил новый упрощенный режим налогообложения для бизнеса Ямала
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал введение автоматизированной упрощенной системы налогообложения для малого и среднего бизнеса с апреля 2026 года,... РИА Новости, 16.02.2026
САЛЕХАРД, 16 фев – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал введение автоматизированной упрощенной системы налогообложения для малого и среднего бизнеса с апреля 2026 года, которая освободит предпринимателей от подачи отчётности и обеспечит автоматический расчёт налогов на основании банковской информации, сообщает пресс-служба правительства региона.
"С 1 апреля 2026 года на Ямале планируется введение автоматизированной упрощенной системы налогообложения – АвтоУСН в рамках федерального эксперимента. Об этом просили предприниматели. Эксперимент продлится до конца 2027 года. Новый режим полностью освобождает от сдачи налоговой отчетности, ФНС будет брать информацию у банков, не нужно будет сдавать декларацию. Налог будет рассчитываться автоматически", – приводятся в сообщении слова губернатора Дмитрия Артюхова.
По его словам, система предназначена для предприятий с численностью работников до пяти человек и годовым доходом до 60 миллионов рублей. Артюхов выразил уверенность, что это решение станет дополнительным импульсом для развития предпринимательства в регионе.
Директор департамента экономики Ямала Валерий Миронов также поделился результатами реализации окружного проекта по развитию потребительского рынка. С момента его старта в 2020 году удалось достичь значительных успехов благодаря финансовой поддержке правительства и муниципалитетов.
"На каждый вложенный регионом рубль поддержки предприниматели проинвестировали девять рублей. Это говорит о высокой мотивированности в развитии собственного дела нашего бизнес-сообщества", – цитирует слова Миронова пресс-служба правительства региона.
По информации правительства Ямала, сегодня в регионе функционирует более 7,5 тысячи объектов потребительского рынка, из которых около 600 были открыты за последние два года. В 2025 году благодаря новым объектам было создано 429 рабочих мест для ямальцев.