Артюхов представил новый упрощенный режим налогообложения для бизнеса Ямала

САЛЕХАРД, 16 фев – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал введение автоматизированной упрощенной системы налогообложения для малого и среднего бизнеса с апреля 2026 года, которая освободит предпринимателей от подачи отчётности и обеспечит автоматический расчёт налогов на основании банковской информации, сообщает пресс-служба правительства региона.

"С 1 апреля 2026 года на Ямале планируется введение автоматизированной упрощенной системы налогообложения – АвтоУСН в рамках федерального эксперимента. Об этом просили предприниматели. Эксперимент продлится до конца 2027 года. Новый режим полностью освобождает от сдачи налоговой отчетности, ФНС будет брать информацию у банков, не нужно будет сдавать декларацию. Налог будет рассчитываться автоматически", – приводятся в сообщении слова губернатора Дмитрия Артюхова.

По его словам, система предназначена для предприятий с численностью работников до пяти человек и годовым доходом до 60 миллионов рублей. Артюхов выразил уверенность, что это решение станет дополнительным импульсом для развития предпринимательства в регионе.

Директор департамента экономики Ямала Валерий Миронов также поделился результатами реализации окружного проекта по развитию потребительского рынка. С момента его старта в 2020 году удалось достичь значительных успехов благодаря финансовой поддержке правительства и муниципалитетов.

"На каждый вложенный регионом рубль поддержки предприниматели проинвестировали девять рублей. Это говорит о высокой мотивированности в развитии собственного дела нашего бизнес-сообщества", – цитирует слова Миронова пресс-служба правительства региона.