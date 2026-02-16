Артиллеристы группировки "Юг" за 15 минут починили поврежденную ВСУ гаубицу

ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки российских войск за 15 минут напильниками починили гаубицу "Мста-Б" после воздействия на нее вражеского FVP-дрона, рассказал РИА Новости командир огневого взвода гаубичного дивизиона 238-й гвардейской артиллерийской бригады "Южной" группировки войск с позывным "Ангара".

"При выполнении боевой работы вражеский FVP летел в сторону орудия. Начали сбивать, сбили (его) винт - она (FVP-дрон - ред.) отклонилась и ударила сбоку от орудия", - сообщил комвзвода.

По его словам, один из осколков повредил механизм прицеливания гаубицы "Мста-Б" в горизонтальной плоскости.