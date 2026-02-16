Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы группировки "Юг" за 15 минут починили поврежденную ВСУ гаубицу - РИА Новости, 16.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:24 16.02.2026
Артиллеристы группировки "Юг" за 15 минут починили поврежденную ВСУ гаубицу
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкГаубица "Мста-Б" на боевой позиции
Гаубица Мста-Б на боевой позиции
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Гаубица "Мста-Б" на боевой позиции. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки российских войск за 15 минут напильниками починили гаубицу "Мста-Б" после воздействия на нее вражеского FVP-дрона, рассказал РИА Новости командир огневого взвода гаубичного дивизиона 238-й гвардейской артиллерийской бригады "Южной" группировки войск с позывным "Ангара".
"При выполнении боевой работы вражеский FVP летел в сторону орудия. Начали сбивать, сбили (его) винт - она (FVP-дрон - ред.) отклонилась и ударила сбоку от орудия", - сообщил комвзвода.
По его словам, один из осколков повредил механизм прицеливания гаубицы "Мста-Б" в горизонтальной плоскости.
"Орудие перестало доворачивать вправо. Тут же на месте расчет взял напильники, сразу убрал кожух, подпилил. В течение 15 минут орудие было в строю, и (мы) дальше продолжали работать", - добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
